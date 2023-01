Egy korábbi magas rangú alkalmazott nyilvánosan bírálta a TikTokot, a kínai cégre jellemző 996-os kultúra és az állandó titkolózás miatt – írja a Business Insider.

Fotó: Sutterstock

A New York-i férfi 2021 februárjában csatlakozott a TikTokhoz, majd három év után a Metánál dolgozott, de egy évvel később onnan is kilépett. Azóta létrehozta a Plurawlt, egy online boltot, amely podcasttel is rendelkezik. Egy márciusi podcastepizódban és az Insidernek adott interjújában Pabel Martinez azt állította, hogy a TikTok vezetői megkérték az alkalmazottakat, hogy hétvégenként vegyenek részt a megbeszéléseken, illetve azt is mondta, hogy a vállalat titkolózik a bevételekkel kapcsolatos belső információkról.

Úgy gondolom, hogy a túl sok munkavégzés vagy a munka és a magánélet egyensúlyhiányának kultúrája az egész szervezetet áthatja. A cégnél gyakran arra ösztönzik az embert, hogy munkaidő után is dolgozzon

– mondta az Insidernek.

A 996 munkaidőrendszer Kínában általánosan alkalmazott gyakorlati munkarend. Neve abból ered, hogy a munkavállalók heti hat napon 9:00 és 21:00 között dolgoznak, vagyis hetente 72 órát.

A ByteDance – a TikTok anyacége – 2021 végén nyilvánosan megpróbált szembeszállni a 996-os kultúrával, és arra utasította alkalmazottait, hogy csak hétfőtől péntekig 10-től 19 óráig dolgozzanak. A kezdeményezés ellenére Martinez nem az első TikTok-alkalmazott, aki állította, hogy Kína munkakultúrája áthatotta a cég nemzetközi irodáit.

Az egyik bennfentes munkatárs, Dan Whateley decemberben arról számolt be, hogy az egyesült államokbeli alkalmazottakat gyakran várták késői órákban, hogy csatlakozzanak a nemzetközi hívásokhoz, különösen a pekingi, „HQ”-ként emlegetett alkalmazottak esetében.

Martinez elmondta, hogy

nyilvánosan megosztotta fizetését a LinkedInen, amelyben az állt, hogy 220 ezer dollárt (több mint 83 millió forint) keresett, valamint 30 ezer dolláros (több mint 11 millió forint) aláírási bónuszt, illetve 55 ezernyi dollárnyi (közel 21 millió forint) bónuszt is kapott.

A ByteDance számos kihívással lesz kénytelen megbirkózni 2023-ban. A TikTok ugyanis egyre erősebb politikai ellenszélbe került, az Egyesült Államokban például a szövetségi kormány minden eszközén tiltott alkalmazás a kínai program. Tizenkilenc államban az állami hivatalok eszközeiről is letiltották. A The Wall Street Journal úgy tudja, a Fehér Ház fontolgatja, hogy a TikTok amerikai egységének eladására fogja kényszeríteni a ByteDance-et.