Az év vége közeledtével a pénzintézetek sorra dobják piacra ünnepi akcióikat, amelyek akár százezres nagyságrendű juttatásokat kínálnak. A banki bónuszok most különösen vonzóak lehetnek azoknak, akik hitelfelvételben vagy számlanyitásban gondolkodnak. A lehetőségek között mindenki találhat az igényeinek megfelelő ajánlatot, legyen szó törlesztőrészlet-visszatérítésről, jóváírásról vagy prémiumszolgáltatásokról. Érdemes időben lépni, mert a határidők és a feltételek szigorúak, és a maximális bónuszhoz pontos tervezés szükséges.

Év végi banki bónuszeső: akár 210 ezer forint is ütheti a markunkat / Fotó: Róka László / MTI

Százezer forintos CIB banki Black Friday bónusz

A kampány középpontjában a CIB Bank Előrelépő Személyi kölcsön áll, amelynek igénylésekor most akár 100 ezer forint jóváírást is kaphatunk, amihez regisztrálni kell a CIB Bank Black Friday oldalán, vagy visszahívást kell kérni a CIB mobilalkalmazáson keresztül 2025. november 10–30. között. A jóváírás feltételei röviden:

Legalább 1 millió forint összegű személyi kölcsön igénylése.

A kölcsön befogadásának meg kell történnie 2025. december 31-ig, a folyósításnak pedig legkésőbb 2026. január 31-ig.

Az első törlesztőrészlet legfeljebb ötnapos késedelemmel megtörténik.

Ha a hitel mellé új CIB ECO vagy CIB ECO Plusz bankszámlát is nyitunk, további 50 ezer forint jóváírást kaphatunk.

Ez az ajánlat 2025. november 10. és december 31. között érvényes. A bónusz feltételei:

Betéti kártya igénylése a számlához.

Az első három hónapban legalább három alkalommal, alkalmanként minimum háromezer forintos kártyás vásárlás.

Két egymást követő hónapban legalább 200 ezer forint érkezzen a számlára.

A marketingcélú megkeresések engedélyezése.

A Black Friday akciók ráadásul összevonhatók a bank egyéb promócióival. Ha például valaki a Welcome Ügyfélajánló Programban is részt vesz, további 20 ezer forintot zsebelhet be, ezenfelül a CIB Családi Flotta keretében még 40 ezer forint járhat új ügyfeleknek,

és így akár összejöhet a maximális 210 ezer forint:

személyi kölcsön bónusz: 100 ezer bankszámlanyitási bónusz: 50 ezer ügyfélajánlói jóváírás: 20 ezer Családi Flotta kedvezmény: 40 ezer forint

Fontos azonban, hogy a bankszámla legalább egy évig nem szüntethető meg, a személyi kölcsön pedig a folyósítástól számított 12 hónapon belül nem visszatörleszthető teljesen, különben a bónusz elveszhet.