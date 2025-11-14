Év végi banki bónuszeső: akár 210 ezer forint is ütheti a markunkat
Az év vége közeledtével a pénzintézetek sorra dobják piacra ünnepi akcióikat, amelyek akár százezres nagyságrendű juttatásokat kínálnak. A banki bónuszok most különösen vonzóak lehetnek azoknak, akik hitelfelvételben vagy számlanyitásban gondolkodnak. A lehetőségek között mindenki találhat az igényeinek megfelelő ajánlatot, legyen szó törlesztőrészlet-visszatérítésről, jóváírásról vagy prémiumszolgáltatásokról. Érdemes időben lépni, mert a határidők és a feltételek szigorúak, és a maximális bónuszhoz pontos tervezés szükséges.
Százezer forintos CIB banki Black Friday bónusz
A kampány középpontjában a CIB Bank Előrelépő Személyi kölcsön áll, amelynek igénylésekor most akár 100 ezer forint jóváírást is kaphatunk, amihez regisztrálni kell a CIB Bank Black Friday oldalán, vagy visszahívást kell kérni a CIB mobilalkalmazáson keresztül 2025. november 10–30. között. A jóváírás feltételei röviden:
- Legalább 1 millió forint összegű személyi kölcsön igénylése.
- A kölcsön befogadásának meg kell történnie 2025. december 31-ig, a folyósításnak pedig legkésőbb 2026. január 31-ig.
- Az első törlesztőrészlet legfeljebb ötnapos késedelemmel megtörténik.
Ha a hitel mellé új CIB ECO vagy CIB ECO Plusz bankszámlát is nyitunk, további 50 ezer forint jóváírást kaphatunk.
Ez az ajánlat 2025. november 10. és december 31. között érvényes. A bónusz feltételei:
- Betéti kártya igénylése a számlához.
- Az első három hónapban legalább három alkalommal, alkalmanként minimum háromezer forintos kártyás vásárlás.
- Két egymást követő hónapban legalább 200 ezer forint érkezzen a számlára.
- A marketingcélú megkeresések engedélyezése.
A Black Friday akciók ráadásul összevonhatók a bank egyéb promócióival. Ha például valaki a Welcome Ügyfélajánló Programban is részt vesz, további 20 ezer forintot zsebelhet be, ezenfelül a CIB Családi Flotta keretében még 40 ezer forint járhat új ügyfeleknek,
és így akár összejöhet a maximális 210 ezer forint:
- személyi kölcsön bónusz: 100 ezer
- bankszámlanyitási bónusz: 50 ezer
- ügyfélajánlói jóváírás: 20 ezer
- Családi Flotta kedvezmény: 40 ezer forint
Fontos azonban, hogy a bankszámla legalább egy évig nem szüntethető meg, a személyi kölcsön pedig a folyósítástól számított 12 hónapon belül nem visszatörleszthető teljesen, különben a bónusz elveszhet.
Mit kínál a többi bank?
Bár a CIB Bank az egyik legaktívabb az ünnepi időszakban, más pénzintézetek is kedvezményes ajánlatokkal jelentkeztek.
UniCredit Bank
- „Egyhavi törlesztő visszajár” akció: amennyiben 2025. november 30-ig legalább 3 millió forint összegű Fix Kamat személyi kölcsönt igényel, a bank egyhavi törlesztőt (maximum 50 ezer forint) visszatérít.
- „Online Plusz” kampány: online igénylés esetén, ha legalább 1,5 millió forint hitelt vesznek fel, és az első három részletet időben fizetik, 30 ezer forint jóváírás jár.
Cofidis
Őszi Alza promóció: legalább 3 millió forintos kölcsön esetén prémium ügyfelek 30 ezer forint értékű Alza-utalványt kapnak, amennyiben hozzájárulnak a marketing megkeresésekhez.
Raiffeisen Bank
A Raiffeisen „Váltsa terveit valóra” akciója 50 ezer forint jóváírást ad azoknak, akik:
- legalább 3 millió forint személyi kölcsönt igényelnek 2025. december 5-ig,
- vállalják az aktív számlahasználatot,
- új ügyfélként számlát is nyitnak,
- a kölcsönt december 12-ig folyósítják.
A jóváírást 2025. december 23-án utalja a bank. Előnyei közé tartozik a fix törlesztő, fix kamat (további kedvezményekkel) és hitelkiváltásra is használható.
Gránit Bank
Az új ügyfelek 40 ezer forint jóváírást kapnak, ha:
- szelfis azonosítással, a Gránit eBank appon keresztül nyitnak számlát,
- dombornyomott Mastercard kártyát igényelnek,
- 30 napon belül legalább ötször minimum ezer forint értékben kártyás vásárlást teljesítenek,
- két egymást követő hónapban legalább 100 ezer forint jóváírás érkezik a számlára,
- vállalják a számla és a kártya kétéves fenntartását.
Erste Bank
Az Erste több számlacsomagjához (George, Privilégium X, EgySzámla) 40 ezer forint jár, ha:
- az ügyfél még nem rendelkezett erstés számlával,
- online nyitja meg a számlát internetbankban vagy mobilapplikáción keresztül,
- bankkártyát igényel, majd a számlanyitást követő hónap végéig digitalizálja,
- engedélyezi a marketingcélú megkereséseket.
OTP Bank
Az új OTP TOP számla akár egy évig díjmentes lehet a feltételek teljesítésével, emellett az új ügyfelek 30 ezer forint jóváírást és kilenc hónap RTL+ Premium előfizetést kaphatnak. Feltételek a 30 ezer forinthoz:
- új számla nyitása,
- 45 napon belül legalább 100 ezer forint értékű, minimum 10 darab kártyás vásárlás,
- a Persely funkció aktiválása.
Az RTL+ előfizetéshez:
- marketing-hozzájárulás szükséges,
- az ajánlat a MobilBank alkalmazásban igényelhető.
Érdemes időben lépni
A CIB Bank év végi akciója idén különösen bőkezű, de szinte minden nagybank kínál valamilyen jóváírást, kedvezményt vagy ajándékot. A legtöbb promócióhoz aktív számlahasználat és határidők pontos betartása szükséges, így érdemes alaposan átnézni a feltételeket, hogy biztosan megkaphassuk a maximális jóváírást.