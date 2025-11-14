Ingyen vihetik a Lukoil terminálját, megvan, hogy kire cserélik az oroszokat – a szerződést aláírták, ők pumpálhatják az olajat

A Lukoil-Moldova engedélyezte, hogy a moldovai kormány ingyenesen használja a chisinaui repülőtéri üzemanyag-tárolót és infrastruktúrát. A döntés az Egyesült Államok által a Lukoilra és a Rosznyeftyre kivetett szankciók hatálybalépése előtt biztosítja a folyamatos légi közlekedést az ország egyetlen nemzetközi repülőterén.

A Lukoil-Moldova lehetővé tette, hogy a moldovai kormány ingyen használja a chisinaui repülőtéri üzemanyag-tárolót, hogy biztosítsa a folyamatos repülőtéri működést / Fotó: AFP

Dorin Junghietu moldovai energiaügyi miniszter pénteken közölte, hogy a Lukoil-Moldova hozzájárult ahhoz, hogy a kormány ingyen használhassa a Chisinau Eugen Doga repülőtér üzemanyag-tárolóját.

A Reuters értesülései szerint a lépés célja, hogy a szankciók hatására se álljon le a repülőtéri üzemanyag-ellátás, és a légi közlekedés zavartalan maradjon.

Megnyomorítják az országot a Lukoil elleni szankciók

Az ukrajnai háború következtében az Egyesült Államok több nagy orosz energiavállalat, köztük Lukoil és a Rosznyefty ellen is súlyos szankciókat vezetett be – mivel a Lukoil jelenleg Moldova egyetlen repülőtéri üzemanyag-szállítója, bármilyen zavar súlyos kockázatot jelentene az ország légi közlekedésére.

A moldovai kormány korábban azt is jelezte, hogy hosszú távon megvásárolná a Lukoil repülőtéri infrastruktúráját, beleértve a tárolót és a tankolási rendszert, hogy saját kézbe vegye az üzemanyag-ellátást. Emellett rövid távon már megállapodtak egy román céggel, hogy biztosítsák a folyamatos üzemanyag-szállítást.

Ez a lépés jól mutatja, hogyan próbál Moldova egyensúlyozni a Nyugat-párti politika és az ellátásbiztonság között, miközben mindkét oldalról egyre nagyobb geopolitikai nyomás nehezedik a kormányra.

Az amerikai szankciók azonban ebben az országban is megmutatták, hogy az orosz vállalatok elleni korlátozások gyakran nem csak Moszkvának okoznak károkat, hanem egyes esetekben akár teljes nemzeti infrastruktúrákat is romba tudnak dönteni.

A Lukoil- és Rosznyefty‑érdekeltségek, valamint külföldi leányvállalataik elleni szankciók életbe lépése Bulgáriában és Romániában is radikális lépésekre kényszerítette a kormányokat, mivel az energiavállalatok kritikus infrastruktúrákat irányítanak, a működés leállása pedig katasztrofális következményekkel járna. Szófia emiatt törvényben kötelezte az állami eszközátvételt az orosz társaságok által birtokolt finomítóktól és üzemanyag‑hálózatoktól.