Elege lett a szomszédunknak, bekérették az orosz nagykövetet – lépnek, ha az állampolgárokról van szó

A román külügyminisztérium pénteken bekérette Oroszország bukaresti nagykövetét, miután egy orosz katonai drón lezuhant Tulcea megyében, a határ menti Grindu közelében november 11-én éjjel. A külügyminisztérium közlése szerint a roncsból begyűjtött törmelék egyértelműen bizonyítja a drón orosz eredetét, valamint hogy részt vett az ukrán polgári infrastruktúra támadásokban román határ közelében – írja a Maszol.

Fotó: Middle East Images via AFP

Az ügyvivő nagykövetnek bemutatták a légtérsértés bizonyítékait, és határozott tiltakozást fejeztek ki a cselekedettel szemben, amely Románia szuverenitásának megsértését jelenti. A tárca hangsúlyozta, hogy az efféle incidensek ismételten előfordulnak, és komoly kockázatot jelentenek a román állampolgárok, az ország, valamint az egész régió biztonságára.

Románia fenntartja a jogot arra, hogy szükséges jogi intézkedéseket tegyen polgárai és területe védelmében, beleértve a teljes politikai eszköztárat, például szankciókat is. A közlemény elítéli az ukrán határ menti polgári infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanakkor biztosítékot ad arra, hogy a román állampolgárokat közvetlenül nem veszélyeztette a drón.

Az orosz-ukrán konfliktus árnyékában Románia légtere rendszeresen válik drónok célpontjává: a román védelmi minisztérium adatai szerint 2024 óta több tucatnyi hasonló légtérsértés történt. Például idén szeptemberben egy orosz drón közel egy órán át repült a román légtérben, mire két F-16-os vadászgépet vetettek be a 86-os légibázisról.

A pilótáknak volt jóváhagyásuk a drón lelövésére, de végül a járulékos kockázatok miatt úgy döntöttek, hogy nem nyitnak tüzet.

A korábbi légtérsértésekre reagálva a román Legfelsőbb Védelmi Tanács szeptember végén egészítette ki a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek lelövésével kapcsolatos szabályozást. Azóta a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek azonosításáról, elfogásáról és végső esetben lelövéséről a NATO eljárásai alapján a katonai parancsnokság dönthet.