Hiába költöztet minden mozdítható egységet Szingapúrba a ByteDance. A TikTok kínai anyavállalata nem győzte meg a Biden-adminisztrációt. Washingtoni tisztségviselők az amerikai részleg eladását szorgalmazzák kiberbiztonsági veszélyekre hivatkozva. Attól tartanak, hogy

Peking kémkedésre és politikai befolyásra használja,

az Egyesült Államokban 100 milliós felhasználói táború platformot.

Fotó: Shutterstock

A The Wall Street Journal információi szerint a kényszereladásra vonatkozó javaslat a külföldi befektetésekkel foglalkozó bizottság ülésén merült fel. Ez a tárcaközi kormányzati testület két éve tárgyal a TikTokkal arról, hogy a vállalat zárja el az amerikaiak adatait a kínai kormánytól. A testületben

a Pentagon és az igazságügyi minisztérium képviselői szorgalmazzák a kényszereladást.

Bár a bizottságnak erős kormányzati felhatalmazása van, de a pénzügyi tárca attól tart, hogy a kínai vállalat könnyen találna olyan amerikai bírót, aki hatályon kívül helyezne egy kényszereladási határozatot. Ám az Egyesült Államok külföldi befektetésekkel foglalkozó bizottsága (CFIUS) szakértői szerint a bizottság ajánlást tehetne az elnöknek, s Biden már kikényszeríthetné a TikTok eladását, hogy a platform tovább működhessen az Egyesült Államokban.

A TikTok betiltását még Donald Trump elnöksége idején kezdeményezték. Ám ezt két szövetségi bíró ítélete blokkolta, és a Biden-adminisztráció nem fellebbezett. A szenátusi héják kritikája nyomán

Biden elnök átfogó tervet ígért a TikTok kanalizálására.

A trumpi tiltást felváltó szofisztikáltabb elnöki kockázatkezelés hátterében a 100 milliós felhasználói tábor húzódik, ráadásul, amerikai vállalatok is nagyban használják a platformot. A Pentagon, a külügyminisztérium és a szövetségi ügynökségek már betiltották a TikTok használatát a kormány által kiadott okostelefonokon és más eszközökön, továbbá a kongresszus megszavazta, hogy ezt a tilalmat minden kormányzati szervre kiterjesszék. A TikTok is igazodik, két éve tárgyalnak egy olyan megállapodásról, amelynek keretében az amerikai felhasználók adatait a TikTok U.S. Data Security Inc. leányvállalat kezelje az Oracle szerverein három amerikai nemzetbiztonsági szakértő felügyeletével. A megállapodás alapjan az Oracle az algoritmust is vizsgálhatná. Ugyanakkor

idén ősszel a TikTok elismerte, hogy a kínai alkalmazottak egy része hozzáfér az amerikai felhasználók adataihoz.

A kormányzati tisztviselők nem bíznak a megállapodás betartásában, mondván, egyetlen kínai cég sem tud ellenállni a pekingi nyomásnak. Ám attól is tartanak, hogy az eladás kényszerítésével vesztes csatába navigálja magát az amerikai adminisztráció.

Az amerikai médiahatóság évtizedek óta szigorúan szabályozza a műsorszórást,

még a helyi rádióállomások tulajdonlását is szigorú regulák korlátozzák,

ehhez képest az internetes platformok szinte szabályozás nélkül működnek.