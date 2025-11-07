Kíméletlen ítéletet mondott a Richterről az eddig nagyon optimista elemző: a célárat is csökkentenie kellett - komoly döntés előtt állhat a cégvezetés

Az OTP, a Mol és a Richter is túl van harmadik negyedéves gyorsjelentésén, erősen eltérő számokról jelentettek a magyar blue chipek. Miért változott hatalmasat a szakértők véleménye a Richterről, mekkora kára keletkezett a Molnak a százhalombattai tűzből, és meddig menetelhet még az OTP részvénye?

A podcast vendége: Bukta Gábor, a Concorde elemzési üzletágvezetője , és Gajda Mihály részvényelemző