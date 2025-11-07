Deviza
EUR/HUF384.76 -0.35% USD/HUF332.23 -0.63% GBP/HUF437.06 -0.52% CHF/HUF413.39 -0.33% PLN/HUF90.68 -0.2% RON/HUF75.61 -0.41% CZK/HUF15.83 -0.26% EUR/HUF384.76 -0.35% USD/HUF332.23 -0.63% GBP/HUF437.06 -0.52% CHF/HUF413.39 -0.33% PLN/HUF90.68 -0.2% RON/HUF75.61 -0.41% CZK/HUF15.83 -0.26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,293.44 +0.34% MTELEKOM1,772 -1.02% MOL2,918 +0.48% OTP32,400 -0.12% RICHTER9,940 +0.4% OPUS537 -0.93% ANY7,060 +1.13% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,500 +1.82% BUMIX10,445.16 +2.31% CETOP3,694.7 +0.78% CETOP NTR2,300.97 -0.38% BUX107,293.44 +0.34% MTELEKOM1,772 -1.02% MOL2,918 +0.48% OTP32,400 -0.12% RICHTER9,940 +0.4% OPUS537 -0.93% ANY7,060 +1.13% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,500 +1.82% BUMIX10,445.16 +2.31% CETOP3,694.7 +0.78% CETOP NTR2,300.97 -0.38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
VG Podcast általános
Arbitrázs
részvény
tőzsde
Concorde Értékpapír
Richter
gyorsjelentés

Kíméletlen ítéletet mondott a Richterről az eddig nagyon optimista elemző: a célárat is csökkentenie kellett - komoly döntés előtt állhat a cégvezetés

Az OTP, a Mol és a Richter is túl van harmadik negyedéves gyorsjelentésén, erősen eltérő számokról jelentettek a magyar blue chipek. Miért változott hatalmasat a szakértők véleménye a Richterről, mekkora kára keletkezett a Molnak a százhalombattai tűzből, és meddig menetelhet még az OTP részvénye?
A podcast vendége: Bukta Gábor, a Concorde elemzési üzletágvezetője, és Gajda Mihály részvényelemző
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.11.07, 15:09

Az OTP mindenben hozta a papírformát, a Mol felemás számokat közölt, a Richter pedig kifejezetten rossz befektetői reakciót kiváltó gyorsjelentést tett közzé a harmadik negyedévre vonatkozóan, erre pedig az elemzők is nyomban reagáltak: Bukta Gábor az OTP-re adott célárát 31 ezer forint környékéről 34 500 forintig emelte, a Richterét pedig megmetszette, az eddig a piacon a legmagasabbként forgó 14 ezer forintos lécet 13 ezerig tette lejjebb, és több fronton is aggodalmának adott hangot. A Mol kapcsán egyelőre nem változtatott a Concorde a céláron, de a péntek esti amerikai tárgyalásokról érkező híreknek még jelentős hatásuk lehet akár a kilátások közvetlen alakulására is. 

 

A Richter célárát megvágta, az OTP-ét megemelte Bukta Gábor

A beszélgetésben szó esett:

  • a Richternek az erős forint által erősen megtépett eredményéről, a Vraylar és Orbán Gábor amerikai útjának kilátásairól, valamint a jelentős célárcsökkentésről;
  • a Mol várakozásokon felüli, mégis csalódást keltő eredményeiről, a finomítói marzsokról, valamint a részvényről;
  • az OTP friss eredményeiről és céláráról, a bank akvizíciós törekvéseiről, valamint az Otthon Start program eredményre gyakorolt hatásáról.

A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.

Podcastok

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu