Kíméletlen ítéletet mondott a Richterről az eddig nagyon optimista elemző: a célárat is csökkentenie kellett - komoly döntés előtt állhat a cégvezetés
Az OTP mindenben hozta a papírformát, a Mol felemás számokat közölt, a Richter pedig kifejezetten rossz befektetői reakciót kiváltó gyorsjelentést tett közzé a harmadik negyedévre vonatkozóan, erre pedig az elemzők is nyomban reagáltak: Bukta Gábor az OTP-re adott célárát 31 ezer forint környékéről 34 500 forintig emelte, a Richterét pedig megmetszette, az eddig a piacon a legmagasabbként forgó 14 ezer forintos lécet 13 ezerig tette lejjebb, és több fronton is aggodalmának adott hangot. A Mol kapcsán egyelőre nem változtatott a Concorde a céláron, de a péntek esti amerikai tárgyalásokról érkező híreknek még jelentős hatásuk lehet akár a kilátások közvetlen alakulására is.
A Richter célárát megvágta, az OTP-ét megemelte Bukta Gábor
A beszélgetésben szó esett:
- a Richternek az erős forint által erősen megtépett eredményéről, a Vraylar és Orbán Gábor amerikai útjának kilátásairól, valamint a jelentős célárcsökkentésről;
- a Mol várakozásokon felüli, mégis csalódást keltő eredményeiről, a finomítói marzsokról, valamint a részvényről;
- az OTP friss eredményeiről és céláráról, a bank akvizíciós törekvéseiről, valamint az Otthon Start program eredményre gyakorolt hatásáról.
A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.