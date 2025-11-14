Megszólalt a MÁV: keményen berúgott a vasutas, mindenkitől elnézést!

Hosszabb menetidőre, esetenként kimaradó vagy rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon péntek délután, mert Gödön műszaki ok miatt nem közlekedhetnek a vonatok – közölte a Mávinform a honlapján még pénteken délután. Az akkori tájékoztatás szerint a Z70-es vonatok Vác és Szob között, az S70-es járatok a budapesti Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között közlekedtek. Dunakeszi és Vác között pedig pótlóbuszokkal oldották meg az utasok szállítását, de volt némi fennakadás.

Hegyi Zsolt: Zéró tolerancia! Ezt teljességgel elfogadhatatlan / Fotó: Kallus György

A MÁV-vezér elnézést kér, a renitens munkatárs már nincs a helyén

Pénteken este megszólalt az ügyben a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt, úgy kezdte Facebook-bejegyzését, hogy

Zéró tolerancia! A gödi vonalon leállt a vasúti közlekedés a forgalmi szolgálattevő állítólagos rosszulléte miatt. Azóta kiderült, hogy a rosszullétet sajnos súlyos fokú ittasság okozta.

Mint írta, „értesítettük a hatóságokat, a rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vádjával állította elő az érintett vasutast, akit utasításomra azonnali hatállyal felfüggesztettünk az állásából”.

Nagy erőkkel dolgozunk a forgalmi rend mielőbbi helyreállításán, a késést szenvedő utasok továbbszállításán. A MÁV-nál az ilyen esetekkel szemben zéró tolerancia van érvényben: aki mások biztonságáért felel, annak minden értelemben józanul kell viselkednie.