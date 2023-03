A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) előzetesen jóváhagyta, hogy Budapest Főváros Önkormányzata további 25,1 százalékot és egy szavazatot szerezzen a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-ben (FCSM). A hivatal hozzájárulására azért volt szükség, mert az FCSM víziközmű-szolgáltatói, valamint szennyvízelvezető és -tisztító működési engedéllyel rendelkezik, e területek hatósági felügyelete pedig a MEKH-hez tartozik. A tranzakció lezárultával a fővárosnak 100 százaléka lesz a társaságban, amire azonban még várni kell, hiszen egy ilyen ügylet lebonyolítása időigényes.

Az FCSM a legnagyobb hazai víziközmű-szolgáltató.

A főváros vételi szándéka már ismert, sőt, annak a háttere is, de a megvalósítás körül még lehetnek nyitott kérdések. A tervek szerint tulajdonost cserélő részesedés 1997-ben került Budapest ellenőrzése alól a Berliner Wasser Betriebe (B. W. B.) és a Compagnie Générale des Eaux (C. G. E.) alkotta konzorciumhoz, amely 25 évre kapta meg az FCSM említett hányadát megtestesítő részvénycsomagot, továbbá a vállalat üzemeltetési és irányítási jogát. A Csatorna Holding Rt. nevű konzorciumban lévő részesedését később a Berlinwasser Holding AG eladta a Vivendi Environment-nek, amely így a különböző vállalkozásain keresztül – mint a Csatorna Holding Zrt. – az FCSM alaptőkéje 25 százalékának plusz 1 szavazati hányadának egyedüli tulajdonosává. A Vivendi Environment neve Veolia Environment-re változott.

Lejár a huszonöt év

A huszonöt éves szerződéses időtartam – olvasható továbbá a MEKH határozatában – 2023-ben jár le, a Fővárosi Önkormányzat pedig jelezte, hogy élni kíván a Veoliánál lévő FCSM-csomag visszavásárlási jogával. A visszavásárlásról a felek 2022. december 1-jén írták alá az adásvételi szerződést. Ehhez szükség volt a Fővárosi Közgyűlés határozatára is, amely 2022. november 30-án született meg. A döntésről beszámoló Világgazdaság akkori cikke szerint a főváros az érintett hányadtól 1997-ben 16,9 milliárd forintért vált meg, most pedig 17 milliárd forintot fizet érte legkésőbb 2024. május 31-ig. Lapunk arra is kitért, hogy bár a nemzetközi befektetők huszonöt éve kisebbségi részesedést szereztek, az osztalék 75 százaléka mégis őket illette.

Az FCSM vezérigazgatója és általános vezérigazgatója ugyanazok a személyek, akik ezeket a posztokat a kisebbségi tulajdonos Veoliánál is betöltik: Palkó György és Medovárszki Éva Erzsébet. Ez nyilván amiatt van így, mert a Veolia felel az FCSM üzemeltetéséért és irányításáért is.

A 25 százalék plusz egy szavazat visszakerülése változást is feltételez a vezetői posztokon is, de most ennél többről van szó: a Veolia helyett a főváros fog felelni az FCSM irányításáért és üzemeltetéséért.

Az FCSM a legnagyobb árbevételű magyarországi víziközmű-szolgáltató, 2021-ben 1,9 milliárd forintos adózott eredményt ért el. Mivel sűrűn lakott településeket lát el, sok hasonló profilú cégnél kisebb fajlagos költséggel, így hatékonyabban tud termelni. Ezt az is segíti, hogy méretéből és nagyobb forgalmából adódóan nagyobb a piaci mozgástere is, például foglalkozhat energiatermeléssel is. A dél-pesti szennyvíztisztító telepen előállított biogázzal két gázmotor-generátor gépegység annyi áramot termel, amennyi kielégíti a telep áramigényének mintegy 90 százalékát és a hőszükséglete egészét.