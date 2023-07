„Nem tervezünk kivonulni. Ellenkezőleg, fejleszteni és beruházni szeretnénk” – erről is beszélt az Indexnek a Bolt ügyvezetője. Sabjányi László azt követően nyilatkozott, hogy az elmúlt napokban a hazai taxis piac legnagyobb szereplőjét sorozatos vádak érték: a logóhasználata és az adózási modellje miatt is hivatalos panaszt, illetve feljelentést tettek ellene. Hogy ezek mögött ki áll, az nyilvánosan nem ismert, de a hazai sajtó, így a Világgazdaság információi szerint is a folyamat mozgatórugója a taxis szereplők közötti viszály, ami a piaci részesedés megtartásáról szól.

A Bolt nem vonul ki Magyarországról. Fotó: Bolt / Bolt

A logójuk (szabadjelzőjük) ügyében tett bejelentésről azt mondta, nem is értik, az Országos Taxi Szövetség és annak elnöke Metál Zoltán mire alapozta azt, mivel minden tekintetben jogszerű a védjegyhasználatunk. „Le van védve a BOLT TAXI szó, védjegyjogászokkal konzultálva, jogszerűen jártunk el, ahogyan a BKK is, mint fővárosi közlekedésszervező, amikor kiadta az engedélyünket” – erősítette meg a cég korábbi közlését.

Az adózási modelljét ért kifogások – ennek lényege, hogy nem a magyarországi Bolt állítja ki az utazások után a számlát, hanem az észt Bolt az észt adószabályok szerint és így nulla százalékos kulcsot alkalmaz, szemben azokkal a magyar versenytársakkal, akik a magyar szabályok szerint adóznak – kapcsán kiemelte: a Bolt Magyarországon egy magyar tulajdonú cég, amely

magyar alkalmazottakat foglalkoztat,

a hálózatát magyar taxisofőrök alkotják,

a társaság a magyar jogszabályoknak teljes mértékben megfelel.

Kijelentette, hogy Magyarországon adóznak. „Ha azt mondom, minden tekintetben a fennálló magyarországi, illetve európai uniós szabályozásnak megfelelően működünk, abba a különböző adók és járulékok megfizetése is beletartozik. Az ennek az ellenkezőjét állító hangokat is meghalljuk, csak éppen nem értjük” – fogalmazott. Azzal érvelt, hogy az ő modelljükben – mint a legtöbb platform esetében – többféle szolgáltatást nyújtanak, ezek egy része Magyarországon történik, egy másik része pedig határon átívelő szolgáltatás. Azonban szerinte a magyar jogszabályokat és az EU-s direktívákat úgy alkották meg, hogy a megfelelő adóbevételek a magyar államkasszát illessék meg. Erre egy példát is hozott: Magyarországra nyújtott, határon átnyúló szolgáltatás esetén a fordított áfának köszönhetően a magyar államkasszát illetik az áfabevételek.

Nincsenek különböző forgatókönyvek arra, hogy milyen támadásra mi lesz majd a válaszunk, mi csak dolgozni szeretnénk. Ugyanúgy magyar cég vagyunk, mint bármelyik versenytársunk, és több ezer embernek biztosítunk megélhetést. Nem tervezünk kivonulni. Ellenkezőleg, fejleszteni és beruházni szeretnénk

– jelentette ki. Konkrétumokat nem árult el, de jelezte, nem tartja fair versenynek, hogy az egyik szereplőt a versenytársak megpróbálják feljelentgetések útján kizárni a versenyből. Sabjányi László arról is beszélt, hogy a taxis létszámuk már a háromezret közelíti. Egy részük egyéni vállalkozó, másikuk flottás partner, az előbbiek vannak többségben. A Boltnál minden fuvar után jutalékot kell fizeni a szolgáltatónak, ami 25 százalékról indul, de különféle kedvezményekkel akár 10 százalék alá is csökkenthető. Folyamatosan bővül a flotta és nem titok, hogy várólista van. Ami abból a szempontból nem csoda, hogy az ügyvezető szerint az a taxis, aki beleteszi az időt és az energiát a munkába, elérheti ezt az egymillió forintos havi keresetet.