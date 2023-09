A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság sajtóközleményt adott ki a legújabb magyar televízió- és streaming-előfizetési szokásokkal kapcsolatban. Az évente végzett felmérése szerint legutóbb már a háztartások 44 százaléka nézett filmeket vagy sorozatokat streamingszolgáltatásokon keresztül, amivel egy időben megkezdődött a televízió-előfizetések lemorzsolódása is.

Fotó: Shutterstock

Magyarországon a három legnépszerűbb streamingplatform a Netflix, az HBO Max és a Disney+, amelyek a háztartások 30, 21, illetve 14 százalékában vannak jelen. Ezeknek a szolgáltatásoknak az egyik előfeltétele a jó minőségű internetkapcsolat, ugyanis ennek hiányában a képminőség is romlik. Bár ezeket a tartalmakat lehet számítógépen vagy akár mobiltelefonon is fogyasztani, az emberek nagy része még mindig a nagy felbontású televíziók mellett dönt.

A növekedéshez az egyre több magyar nyelvű tartalom is hozzájárul, legyen ez hazai saját gyártású tartalom (mint nemrég az HBO Maxon megjelent A híd című sorozat), vagy már meglévő filmekhez és sorozatokhoz felkerülő magyar szinkron.

A három élenjáró példával ellentétben külföldön jelenleg az Amazon Prime vesz még részt a versenyben, amely itthon valószínűleg a magyar nyelvű tartalmak hiánya miatt maradt el.

A streaminghasználatban megfigyelhető az innovációk terjedésének jellemző mintázata: magasabb végzettségű, jó anyagi helyzetben lévő, továbbá fiatalabb háztartások sokkal nagyobb eséllyel veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Így például míg a

30 és 39 év közöttiek 54 százaléka volt streaming-előfizető, a 60 feletti háztartásoknak csak 19 százaléka.

A legutóbbi felmérés alkalmával a háztartások 12 százaléka nem nézett már egyáltalán televízióadást. Ennek oka lehet, hogy csak streaminget néznek, vagy hogy sem televízióadást, sem pedig streaminget nem néznek egyáltalán.

Korábban hosszú ideig stabilan 3,7 millió körül volt a tévé-előfizetések száma, 2021 közepe óta viszont csökken: az idei év közepén a két évvel korábbi csúcsértékhez képest 175 ezerrel kevesebb tévé-előfizető volt. Döntő részük alighanem azért, mert jobb szórakozást talál a lekérhető tartalmakban.

Korábban a Világgazdaság írt a jelenlegi streamingszolgáltatók áremelkedéséről. Sajnos az olcsó streaming-előfizetések korának leáldoztak, és egyre több szolgáltató vezeti be a jelszómegosztás megszüntetését, ezzel is újabb előfizetéseket remélve a már meglévő felhasználóktól. Nemcsak az ár változik, hanem új előfizetési modellek is elérhetőek lesznek: az eddig teljesen reklámmentes szolgáltatások mellett megjelennek majd az olcsóbb, reklámokkal megtűzdelt opciók is. Hogy mennyire lesz népszerű ez a forma, azt majd a jövő eldönti.