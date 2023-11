A 2022-es pénzügyi évre vonatkozó 200-as rangsor szereplői 2022-ben átlagosan 50 százalékkal növelték árbevételüket, ami jóval nagyobb ütemű bővülés volt, mint a 2022-es infláció volt.

A Figyelő TOP200-as listájának 2022-es első négy helye változatlan maradt 2021-hez képest. Az első tíz között azonban három új cég jelent meg, megváltoztatva a tavalyi sorrendet. A legnagyobb ugrást a Wizz Air érte el ebben a körben, ami nem meglepő, tekintettel a járvány utáni fellendülésre.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tavalyi céglistára való bejutás két végletét vizsgálva az látszik, hogy az árbevétel terén hatalmas különbségek mutatkoznak. Az árbevétel maximuma 2022-ben közel 10 ezermilliárd forintra emelkedett, ami hihetetlenül magas, 65,6 százalékos növekedés az előző évhez képest. Ugyanakkor a minimális összeg, már amivel be lehetett kerülni a 200-as elitbe, ugyancsak jelentősen nőtt. Csak egy példa. Azzal a bevételi mutatóval, amellyel idén el lehetett csípni a 200-ik helyet, tavalyelőtt a 159-ik helyre került volna a társaság. Érdemes itt leszögezni, hogy ez nem csak pozitívum. Ezek az adatok ugyanis azt mutatják, hogy egyre szélesebb az árbevétel-különbség a vállalatok, vagyis az elit elitje és a lista vége felé szereplő vállalkozások között.

Összesen 25 vállalat csatlakozott a TOP-lista azon köréhez, amelyben az árbevétel kétszeresét is meghaladta a növekedés. Az üzleti környezet változásai azonban éreztették hatásukat. Tizenegy vállalkozásnak ugyanis csökkent az árbevétele, bár így is képesek voltak megtartani helyüket a TOP200-rangsorban. Egyébként ez a felemás teljesítmény tavalyelőtt is fellelhető volt.

Hagyományosan a Figyelő TOP200 Gálán adták át a Figyelő által felkért zsűri ajánlásával az Év vállalata, az Év pénzügyi vállalkozása, az Év innovatív vállalata díjakat. Ugyancsak a november 10-én megrendezett Figyelő TOP200 Gálán adták át az OPTEN Stabilitás, valamint a Provident Társadalmi és Hasznossági Díjat. A Nemzeti Útdíj Szolgáltató Zrt. a Közlekedéstudományi Egyesülettel közösen a Közlekedési Innovációs Díjat adta át.

Díjak:

Az év vállalata – MOL Nyrt.

Az év pénzügyi Vállalkozása – MBH Bank Nyrt.

Az év innovatív Vállalata – Zollner Kft.

OPTEN Stabilitás Díj – Bonafarm Zrt.

Provident Társadalmi és Hasznossági Díj – MEDITOP Gyógyszeripari Kft.

NÚSZ-KTE Közlekedési Innovációs Díj – Unitef’83 Zrt.

Szakmai Zsűri:

Búza Éva - az MNB Monetáris Tanács tagja

Takács Balázs - TDK Hungary Components Kft ügyvezető igazgató

Mager Andrea - Szerencsejáték Zrt. vezérigazgató

Egerszegi Ádám - MBH Bank Nyrt. vezérigazgató-helyettes

Csorbai Hajnalka - OPTEN Kft. stratégiai igazgató

Bacsa György - Mol-csoport stratégiai ügyvezető igazgató

Rangsor A társaság neve Értékesítés nettó árbevétele (millió Ft) Rank Name of company Net sales revenue 2022 2021 2022 2021 ’22/’21 1 1 MOL Nyrt. 9 868 163 5 766 751 171,12 2 2 MVM Zrt. 7 647 782 2 774 474 275,65 3 3 AUDI HUNGARIA Zrt. 3 376 568 2 847 439 118,58 4 4 Robert Bosch cégcsoport 2 355 633 1 796 774 131,10 5 7 E.ON cégcsoport 1 721 396 896 501 192,01 6 11 Samsung SDI Magyarország Zrt. 1 631 157 759 704 214,71 7 6 Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 1 589 831 1 142 070 139,21 8 23 Uniper Hungary Kft. 1 589 666 480 325 330,96 9 48 Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. 1 521 425 658 909 230,90 10 9 BorsodChem Zrt 1 371 680 991 819 138,30