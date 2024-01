Nagyon elégedettek vagyunk – így értékelte a Világgazdaságnak a Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) elnöke a kétnapos Volánbusz-sztrájk eredményét.

Volánbusz-sztrájk: már a folytatásra készül a szakszervezet – minden szem Lázár Jánoson. Fotó: Bencsik Adam

Dobi István hétfő késő délután nyilatkozott lapunknak. Azt mondta, hogy a saját felméréseik szerint a munkabeszüntetés támogatottsága

hétfőn 70 százalék körül alakult, vasárnap pedig mintegy 50 százalékos volt.

Mindezt úgy kell érteni, hogy az aznapra beosztott, a sztrájkban részt vehető járművezetők fele, illetve kétharmada csatlakozott a SZAKSZ akciójához. Ezekről az adatokról a Volánbuszt is megkérdeztük, már csak azért is, mert a társaság tájékoztatása szerint vasárnap a buszvezetők 17 százaléka szüntette be a munkát, ami lényeges eltérés az érdekképviselet 50 százalékos arányától.

Azt azért érdemes tudni, hogy az állami buszos szolgáltató állománya 17 ezer fő, közülük 10 400-an buszvezetők. De ők nem mindannyian dolgoznak minden nap, hiszen sokan például duplaműszakos munkarendet visznek.

Hány busz nem közlekedett a Volánnál a sztrájk miatt?

A Volánbusz nem sokkal ezelőtt közleményt adott ki. Ebben azt írta, a 16 órási összesítések szerint a hétfőre vezényelt autóbusz-vezetők 56 százaléka csatlakozott a leálláshoz. Vagyis továbbra is jelentős a különbség a SZAKSZ és a Volánbusz által kommunikált adatok között.

Ahogyan azt a Világgazdaság is megírta, papíron

a helyi közlekedésben január 28-án 336 járat maradt ki, míg a sztrájk második napján, január 29-én 3283 járat nem fog közlekedni.

A helyközi közlekedésben január 28-án 3670 járat maradt ki, míg a sztrájk második napján, január 29-én 19 325 járatkimaradásra kell számítani.

Mindez együttesen 26 614 járat, vasárnap 4006, míg hétfőn 22 630 járatra terjedhet ki a sztrájk. Dobi István azt mondta lapunknak, hogy a Volánbusz felé a nagyjából hetven telephely vezetőjének jelentenie kellett a tényleges kimaradásokat, így a cég pontosan tudja a valós adatokat. Ezeket azonban egyelőre nem hozták nyilvánoságra maradéktalanul.*

Ő maga viszont megbecsülte a tervhez képesti járatkimaradásokat és arra jutott, hogy

a két nap alatt összesen húszezer busz nem indulhatott el.

Csak viszonyításképpen: hétfőnként alapesetben nagyjából 56 ezer Volán-járat közlekedik. „Kitört a számháború, de egy biztos: ezt nem lehet eltitkolni, mert nem lehetett úgy lebonyolítani, hogy az utasok ne vegyék észre” – fogalmazott a szakszervezeti vezető. Megjegyezte, hogy a legutóbbi, decemberi kétnapos leállásról Lázár János építési és közlekedési miniszter is úgy fogalmazott, hogy az látványos és jól szervezett volt.

Minden szem Lázár Jánoson és az új bérajánlaton

Az Építési és Közlekedési Minisztérium ÉKM) vezetőjének már kedden reggel lesz alkalma kommentálni a mostani munkabeszüntetést, ugyanis holnap 9 órakor asztalhoz ül az érdekképviseletekkel. Ezen a teljes MÁV-Volán csoport képviselteti magát, a munkáltató mellett a teljes szakszervezeti oldal, összesen kilenc szervezet.

A SZAKSZ vezetője inkább pesszimista, attól tart, hogy az álláspontok nem közeledni fognak egymáshoz, hanem még feszültebbé válik a helyzet. Pedig ha minden igaz, Lázár János új bérajánlattal készül. Hogy ebben mi áll, az nem ismert, de kívülről úgy tűnik, a követelés és az eddigi ajánlat között nincs áthidalhatatlan különbség. Az ÉKM három évre akar megállapodni úgy, hogy ezalatt legalább 25 százalékos fizetésemelést garantálna, 2024-re pedig mindenkinek legalább bruttó 70 ezer forintos pluszt.

A SZAKSZ legfeljebb egy évre írna alá – ahogy egyébként a többi szakszervezet is – és 90 ezer forintot akar. Arra nem válaszolt egyértelműen, hogy amennyiben a minisztérium beleegyezne az egy éves hatályba, a SZAKSZ elfogadná-e a 70 ezer forintos emelést. Arra viszont kevés esélyt lát, hogy amennyiben elérnék a céljaikat, azt kierjesztenék csoport egészére, tehát a vasutasokra is. Szerinte ebben az esetben a Volánbusz két nagy szakszervezetével, a SZAKSZ-szal és a nála is nagyobb KKSZ-szel (Közúti Közlekedési Szakszervezet) külön egyezség születne.

Mi következik a Volánbusz-sztrájk után?

Dobi István emlékeztetett rá, hogy az elmúlt 12-13 évben nem volt sztrájk a Volánbusznál. A jelenlegi helyzetet úgy jellemezte, hogy ebben

egy kemény miniszter találkozott egy kemény szakszervezettel.

Arra a kérdésre, hogy mi következik, úgy reagált, hogy „győzelem vagy bukás”. Igaz, megjegyezte, nem ragaszkodnak feltétlenül a teljes győzelemhez, de eredményt akarnak. Ezzel már csak azért is beérik, mert egyedüli sztrájkot szervező szakszervezetként nem tudják a végsőkig tartani a frontot.

Végezetül azt is vázolta, hogy a keddi bértárgyalást követően egy rövid időre visszavonulnak, hogy összegyűjtsék az energiájukat. Február első hetére azonban már össze fog hívni egy szakszervezeti operatív ülést, amelyen értékelni fogják a holnap esedékes új ajánlatot, illetve a további lépéseket is kialakítják. Úgy becsülte, hogy minimum 15 nap múlva tudnak előállni konkrétumokkal.

Hacsak kedden nem következik be olyan fordulat a bértárgyalásokban, amely akár a januári megállapodást is realitássá teszi.

*FRISSÍTÉS – 18:59

A Volánbusz arról tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy a hétfő délutáni adatok szerint a vezényelt autóbusz-vezetők 56 százaléka (3188 fő) vesz részt a sztrájkban országosan. A társaság teljes foglalkoztatotti létszáma 17 298 fő, vagyis 21 százalékuk nem vette fel a munkát.

Azt is közölték, hogy vasárnap a 26 737 menetrend szerinti helyközi járat 13,56 százaléka, 3626 járat nem közlekedett a sztrájk miatt. A hétfői járatkimaradásokról kedden adnak információt.