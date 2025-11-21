Ma megtörtént a magyar benzinkutakon, amit másfél éve nem láttunk: az autósok fele most fizetheti a felárat – még jó, hogy Orbán Viktor engedményt tett

Hosszú idő után a dízel átlagára elérte a lélektanilag fontos 600 forintot, pénteken pedig újabb három forinttal emelkedik a nagykereskedelmi ár. Eközben a benzin ára hetek óta alig változott. Az újabb áremeléssel a dízel és benzin közti árkülönbség 24 forintra emelkedik pénteken. Ilyen nagy különbség másfél éve nem volt – írja a Portfolio cikke alapján a Vezess.

Dízelárrobbanás a kutakon: 600 forint fölött az üzemanyag ára / Fotó: Takács József

A dízelár meredek megugrása mögött elsősorban a finomítói árrés emelkedése áll.

Az idén nagyot ugrott a finomítás ára a benzin és a gázolaj esetében is. Az év elején egy hordó benzin előállításán mintegy 10 dollárt (3300 forint) lehetett keresni, most pedig már ennek több mint a dupláját. A finomítói árrés 20 dollárról közel 45 dollárra (15 ezer forint) emelkedett, ilyen magasan utoljára 2023 szeptemberében állt a mutató.

A dízelmarzsok idei ugrásának hátterében több tényező húzódik. Ezek közül a legfontosabb, hogy a dízelkészletek globálisan extrém alacsony szintre estek, az Egyesült Államokban, Európában és Ázsiában is jóval a tízéves átlag alatt vannak, miközben a kereslet erős maradt az ipari, mezőgazdasági és közlekedési szektorban. Árnyomást okoznak az orosz olajszektort érintő amerikai szankciók is.

Az Origo cikke szerint az EU újabb döntése alapján kiszorítják a közösség piacairól az orosz energiahordózókat. Elvileg csak a jövő év január 21-től tiltják be az orosz nyersolajból előállított termékek importját, de a bejelentés hatása máris érzékelhetővé vált az árakban. A kereskedők ugyanis sietnek, az európai termékeknél olcsóbb orosz üzemanyagot betárolják maguknak. Ez pedig jelentősen növelte a keresletet a piacon, ami így áremelkedést okozott. Ráadásul a kínálat is csökkent, mivel szankció alá került az orosz tulajdonban lévő NIS Pancevo finomító. Bizonytalanságot okoz emellett a Lukoil román és bulgáriai finomítójával kapcsolatos amerikai szankció is.

Elemzők várakozása szerint a közeljövőben tovább nőhet a finomítói árrés.

Az amerikai EIA előrejelzése szerint a dízel finomítói prémiuma 2026-ban a júliusi 69 cent per gallonról 90 cent körülire emelkedhet, ami azt jelzi, hogy a dízel piacán a továbbiakban is áremelkedésre lehet számítani – írja a Vezess.