Deviza
EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.67 +0.4% GBP/HUF435.35 +0.39% CHF/HUF412.71 +0.33% PLN/HUF90.32 +0.05% RON/HUF75.35 +0.31% CZK/HUF15.83 +0.18% EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.67 +0.4% GBP/HUF435.35 +0.39% CHF/HUF412.71 +0.33% PLN/HUF90.32 +0.05% RON/HUF75.35 +0.31% CZK/HUF15.83 +0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,629.28 -0.87% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,026 -2.45% OTP32,350 -0.03% RICHTER9,620 -0.73% OPUS487.5 -1.95% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,216.25 -1.21% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,285.94 -1.61% BUX106,629.28 -0.87% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,026 -2.45% OTP32,350 -0.03% RICHTER9,620 -0.73% OPUS487.5 -1.95% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,216.25 -1.21% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,285.94 -1.61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ukrán béketerv
árnyékflotta
Kaja Kallas
Oroszország
Brüsszel
nyugati szankciók

Az EU nem áll le: érzi a siker ízét, szétzúzza az orosz árnyékflottát – Kaja Kallas magára haragítja Putyint

Kaja Kallas hangsúlyozta: minden béketerv Ukrajna támogatásán alapulhat csak. Brüsszel kemény szankciókkal támadná meg Moszkvát, miközben az orosz árnyékflotta elpusztítását is napirendre tűzték, hogy – a reményeik szerint – ezzel közelebb hozzák a háború végét.
VG
2025.11.21, 06:22

Az Európai Unió külügyi tanácsa csütörtökön kiemelt figyelmet fordított az orosz–ukrán háborúra, a megbeszélésen pedig a jelenlévő miniszterek leszögezték: a cél a hosszú távú béke, amely csak Ukrajna és Európa támogatásával valósulhat meg. A tanács a „béke” érdekében az orosz árnyékflotta elleni intézkedések fokozásáról is egyeztetett, valamint további pénzügyi segítséget is ígértek Kijevnek.

Kaja Kallas, Európai Unióorosz-ukrán háború,szankciók, szankciós csomagOroszország, Ukrajna orosz árnyékflotta
Kaja Kallas szerint a háború lezárásához tovább kell fokozni a nyomást az orosz árnyékflottán / Fotó: Nicolas Tucat / AFP

Az Európai Unió Külügyi Tanácsa csütörtökön rendkívüli ülést tartott az orosz agresszióról Ukrajna ellen. Az ülés során Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter videókonferencián keresztül számolt be a fronthelyzetről és Ukrajna legégetőbb szükségleteiről.

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, a tanács elnöke hangsúlyozta: „az EU mindig a méltányos, tartós és átfogó béke mellett állt. Pozíciónk nem változott. Minden béketervet Ukrajnának és Európának is támogatnia kell. Kettős tervünk van: gyengíteni Oroszországot és támogatni Ukrajnát”.

Ismét célkeresztbe kerül az orosz árnyékflotta

A vita során a tagállamok arról egyeztettek, hogyan lehetne növelni a nyomást Moszkvára, kiemelve az orosz árnyékflotta elleni intézkedéseket. Daniel Markic, az EU hírszerzési főigazgatója és David O’Sullivan, az EU-szankciókért felelős különmegbízottja ismertették az eddigi intézkedések hatását.

Az adatok világosak: az orosz kőolajexport a legalacsonyabb szinten van hónapok óta, és az olajból származó adóbevételek a háború kezdete óta nem voltak ilyen alacsonyak.

A szankciók nyomás alatt tartják Oroszországot, ez az út működik, de további intézkedéseket is be kell vezetnünk

– tette hozzá Kallas. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az árnyékflotta elleni fellépés továbbra is prioritás marad, és az új korlátozó intézkedések kidolgozása folytatódik.

Számos miniszter hangsúlyozta Ukrajna pénzügyi támogatásának fontosságát. Emellett a tanács tájékoztatást kapott a közelmúltbeli lengyelországi vasúti támadásokról és más hibrid akciókról, amelyek az uniós tagállamok ellen irányultak.

Az EU külügyi tanácsa így egyértelmű üzenetet küldött: a béke záloga a határozott támogatás Ukrajnának és a folyamatos nyomás Oroszországon.

Zelenszkij váratlan bejelentést tett az amerikai béketervről: az egész világot meglepte – kulcspillanathoz ért az orosz-ukrán háború

Zelenszkij ukrán elnök hivatalosan átvette az amerikaiak 28 pontos béketervtervezetét, amelyet Washington orosz közreműködéssel dolgozott ki. A béketerv lényegében a jelenlegi frontvonal mentén húzná meg a határt, valamint Ukrajna lemondana Donbászról. Zelenszkij első reakciója meglepően megengedőnek tűnik, főképp a korábbi nyilatkozataihoz képest.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12387 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu