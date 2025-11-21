Az EU nem áll le: érzi a siker ízét, szétzúzza az orosz árnyékflottát – Kaja Kallas magára haragítja Putyint

Az Európai Unió külügyi tanácsa csütörtökön kiemelt figyelmet fordított az orosz–ukrán háborúra, a megbeszélésen pedig a jelenlévő miniszterek leszögezték: a cél a hosszú távú béke, amely csak Ukrajna és Európa támogatásával valósulhat meg. A tanács a „béke” érdekében az orosz árnyékflotta elleni intézkedések fokozásáról is egyeztetett, valamint további pénzügyi segítséget is ígértek Kijevnek.

Kaja Kallas szerint a háború lezárásához tovább kell fokozni a nyomást az orosz árnyékflottán / Fotó: Nicolas Tucat / AFP

Az Európai Unió Külügyi Tanácsa csütörtökön rendkívüli ülést tartott az orosz agresszióról Ukrajna ellen. Az ülés során Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter videókonferencián keresztül számolt be a fronthelyzetről és Ukrajna legégetőbb szükségleteiről.

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, a tanács elnöke hangsúlyozta: „az EU mindig a méltányos, tartós és átfogó béke mellett állt. Pozíciónk nem változott. Minden béketervet Ukrajnának és Európának is támogatnia kell. Kettős tervünk van: gyengíteni Oroszországot és támogatni Ukrajnát”.

Ismét célkeresztbe kerül az orosz árnyékflotta

A vita során a tagállamok arról egyeztettek, hogyan lehetne növelni a nyomást Moszkvára, kiemelve az orosz árnyékflotta elleni intézkedéseket. Daniel Markic, az EU hírszerzési főigazgatója és David O’Sullivan, az EU-szankciókért felelős különmegbízottja ismertették az eddigi intézkedések hatását.

Az adatok világosak: az orosz kőolajexport a legalacsonyabb szinten van hónapok óta, és az olajból származó adóbevételek a háború kezdete óta nem voltak ilyen alacsonyak.

A szankciók nyomás alatt tartják Oroszországot, ez az út működik, de további intézkedéseket is be kell vezetnünk

– tette hozzá Kallas. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az árnyékflotta elleni fellépés továbbra is prioritás marad, és az új korlátozó intézkedések kidolgozása folytatódik.

Számos miniszter hangsúlyozta Ukrajna pénzügyi támogatásának fontosságát. Emellett a tanács tájékoztatást kapott a közelmúltbeli lengyelországi vasúti támadásokról és más hibrid akciókról, amelyek az uniós tagállamok ellen irányultak.

Az EU külügyi tanácsa így egyértelmű üzenetet küldött: a béke záloga a határozott támogatás Ukrajnának és a folyamatos nyomás Oroszországon.