Az EU nem áll le: érzi a siker ízét, szétzúzza az orosz árnyékflottát – Kaja Kallas magára haragítja Putyint
Az Európai Unió külügyi tanácsa csütörtökön kiemelt figyelmet fordított az orosz–ukrán háborúra, a megbeszélésen pedig a jelenlévő miniszterek leszögezték: a cél a hosszú távú béke, amely csak Ukrajna és Európa támogatásával valósulhat meg. A tanács a „béke” érdekében az orosz árnyékflotta elleni intézkedések fokozásáról is egyeztetett, valamint további pénzügyi segítséget is ígértek Kijevnek.
Az Európai Unió Külügyi Tanácsa csütörtökön rendkívüli ülést tartott az orosz agresszióról Ukrajna ellen. Az ülés során Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter videókonferencián keresztül számolt be a fronthelyzetről és Ukrajna legégetőbb szükségleteiről.
Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, a tanács elnöke hangsúlyozta: „az EU mindig a méltányos, tartós és átfogó béke mellett állt. Pozíciónk nem változott. Minden béketervet Ukrajnának és Európának is támogatnia kell. Kettős tervünk van: gyengíteni Oroszországot és támogatni Ukrajnát”.
Ismét célkeresztbe kerül az orosz árnyékflotta
A vita során a tagállamok arról egyeztettek, hogyan lehetne növelni a nyomást Moszkvára, kiemelve az orosz árnyékflotta elleni intézkedéseket. Daniel Markic, az EU hírszerzési főigazgatója és David O’Sullivan, az EU-szankciókért felelős különmegbízottja ismertették az eddigi intézkedések hatását.
Az adatok világosak: az orosz kőolajexport a legalacsonyabb szinten van hónapok óta, és az olajból származó adóbevételek a háború kezdete óta nem voltak ilyen alacsonyak.
A szankciók nyomás alatt tartják Oroszországot, ez az út működik, de további intézkedéseket is be kell vezetnünk
– tette hozzá Kallas. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az árnyékflotta elleni fellépés továbbra is prioritás marad, és az új korlátozó intézkedések kidolgozása folytatódik.
Számos miniszter hangsúlyozta Ukrajna pénzügyi támogatásának fontosságát. Emellett a tanács tájékoztatást kapott a közelmúltbeli lengyelországi vasúti támadásokról és más hibrid akciókról, amelyek az uniós tagállamok ellen irányultak.
Az EU külügyi tanácsa így egyértelmű üzenetet küldött: a béke záloga a határozott támogatás Ukrajnának és a folyamatos nyomás Oroszországon.
Zelenszkij váratlan bejelentést tett az amerikai béketervről: az egész világot meglepte – kulcspillanathoz ért az orosz-ukrán háború
Zelenszkij ukrán elnök hivatalosan átvette az amerikaiak 28 pontos béketervtervezetét, amelyet Washington orosz közreműködéssel dolgozott ki. A béketerv lényegében a jelenlegi frontvonal mentén húzná meg a határt, valamint Ukrajna lemondana Donbászról. Zelenszkij első reakciója meglepően megengedőnek tűnik, főképp a korábbi nyilatkozataihoz képest.