Zelenszkijnek hat napja maradt, Amerika megmondta neki a végső dátumot: Ukrajna teljesen kiborult Trumpra – „Ez agresszió”

Donald Trump adminisztrációja erős nyomást gyakorol Ukrajnára, és azt követeli, hogy az ország még a hálaadás napja, azaz november 27. előtt fogadja el az amerikai–orosz béketervet – értesült a Financial Times magas rangú ukrán tisztviselőktől.

Zelenszkijnek hat napja maradt, Amerika megmondta neki a végső dátumot, ameddig el kell fogadnia a béketervét / Fotó: AFP

Az Egyesült Államok azt várja Kijevtől: fogadja el a különmegbízott Steve Witkoff és Marco Rubio külügyminiszter által orosz tárgyalópartnerekkel együtt kidolgozott béketervet. A 28 pontból álló dokumentumot Donald Trump elnök már jóváhagyta. A tervezet jelentős ukrán engedményeket tartalmaz.

Ukrán tisztviselők azt közölték a lappal, hogy Trump adminisztrációja „agresszív” ütemezést szabott: a megállapodást még november végéig szeretnék Moszkvának bemutatni, és december elején lezárnák a folyamatot. Ugyanakkor az ukrán vezetők hangsúlyozzák, hogy a dokumentum több pontja elfogadhatatlan, és jelenleg ellenjavaslatokon dolgoznak.

Trump azt követeli Ukrajnától, hogy mondjon le az ellenőrzése alatt álló kelet-donbaszi területekről, felezze meg fegyveres erőinek létszámát, és mondjon le létfontosságú fegyverkategóriákról.

Egy magas rangú ukrán tisztviselő a mostani nyomásgyakorlást ahhoz a korábbi amerikai kampányhoz hasonlította, amely a vitatott ritkaföldfém-megállapodás aláírásához vezetett. Ennek eredményeként az Egyesült Államok hozzáférést kapott Ukrajna számára kritikus ásványkincsek kitermeléséhez. Kijev akkor abban bízott, hogy így amerikai támogatást nyer a háborúban.

Az EU szkeptikusan reagált. Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője kijelentette, hogy „Brüsszel nem hallott semmilyen orosz engedményről”, ami megkérdőjelezi a kezdeményezés kiegyensúlyozottságát.

Ezt tartalmazhatja az ukrajnai háború lezárására irányuló amerikai–orosz béketerv

Mint lapunk csütörtökön beszámolt róla, a Trump-adminisztráció titokban az oroszokkal tárgyalt a konfliktus befejezését célzó tervekről. Amerikai és orosz tisztviselők szerint a 28 pontos amerikai terv Donald Trumop amerikai elnök gázai tűzszünethez vezető erőfeszítésein alapul.