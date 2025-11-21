Deviza
orosz-ukrán háború
Egyesült Államok
Ukrajna
ukrajnai háború
béketerv

Zelenszkijnek hat napja maradt, Amerika megmondta neki a végső dátumot: Ukrajna teljesen kiborult Trumpra – „Ez agresszió”

Donald Trump kormánya erős nyomás alá helyezte Ukrajnát, és azt követeli, hogy Volodimir Zelenszkij még a hálaadás napja előtt írja alá azt a béketervet, amelyet az oroszokkal kidolgozott. Trump azt követeli Ukrajnától, hogy mondjon le az ellenőrzése alatt álló kelet-donbaszi területekről, felezze meg fegyveres erőinek létszámát, és mondjon le létfontosságú fegyverkategóriákról.
Németh Anita
2025.11.21, 06:22
Frissítve: 2025.11.21, 08:30

Donald Trump adminisztrációja erős nyomást gyakorol Ukrajnára, és azt követeli, hogy az ország még a hálaadás napja, azaz november 27. előtt fogadja el az amerikai–orosz béketervet – értesült a Financial Times magas rangú ukrán tisztviselőktől.

Zelenszkij korrupciós botrány
Zelenszkijnek hat napja maradt, Amerika megmondta neki a végső dátumot, ameddig el kell fogadnia a béketervét / Fotó: AFP

Az Egyesült Államok azt várja Kijevtől: fogadja el a különmegbízott Steve Witkoff és Marco Rubio külügyminiszter által orosz tárgyalópartnerekkel együtt kidolgozott béketervet. A 28 pontból álló dokumentumot Donald Trump elnök már jóváhagyta. A tervezet jelentős ukrán engedményeket tartalmaz.

Ukrán tisztviselők azt közölték a lappal, hogy Trump adminisztrációja „agresszív” ütemezést szabott: a megállapodást még november végéig szeretnék Moszkvának bemutatni, és december elején lezárnák a folyamatot. Ugyanakkor az ukrán vezetők hangsúlyozzák, hogy a dokumentum több pontja elfogadhatatlan, és jelenleg ellenjavaslatokon dolgoznak.

Trump azt követeli Ukrajnától, hogy mondjon le az ellenőrzése alatt álló kelet-donbaszi területekről, felezze meg fegyveres erőinek létszámát, és mondjon le létfontosságú fegyverkategóriákról.

Egy magas rangú ukrán tisztviselő a mostani nyomásgyakorlást ahhoz a korábbi amerikai kampányhoz hasonlította, amely a vitatott ritkaföldfém-megállapodás aláírásához vezetett. Ennek eredményeként az Egyesült Államok hozzáférést kapott Ukrajna számára kritikus ásványkincsek kitermeléséhez. Kijev akkor abban bízott, hogy így amerikai támogatást nyer a háborúban.

Az EU szkeptikusan reagált. Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője kijelentette, hogy „Brüsszel nem hallott semmilyen orosz engedményről”, ami megkérdőjelezi a kezdeményezés kiegyensúlyozottságát.

Ezt tartalmazhatja az ukrajnai háború lezárására irányuló amerikai–orosz béketerv

Mint lapunk csütörtökön beszámolt róla, a Trump-adminisztráció titokban az oroszokkal tárgyalt a konfliktus befejezését célzó tervekről. Amerikai és orosz tisztviselők szerint a 28 pontos amerikai terv Donald Trumop amerikai elnök gázai tűzszünethez vezető erőfeszítésein alapul. 

A kiszivárgott részletek alapján a Trump-adminisztráció által jóváhagyott 28 pontos béketerv lényegében a jelenlegi frontvonal mentén húzná meg a határt, valamint Ukrajna lemondana a Donbászról. A terv további kulcspontjai: Ukrajna lemond a NATO-tagságról (az EU-tagság maradhat), hadseregét megfeleznék, és megtiltanák a nagy hatótávolságú fegyverek hadrendben tartását.

Kizárnák a külföldi, különösen a NATO-csapatok állomásoztatását az országban. Cserébe Washington törvénybe iktatott biztonsági garanciát adna Kijevnek. Oroszország rekonstrukciós segélyt fizetne Ukrajnának, míg az Egyesült Államok feloldaná a Moszkva elleni szankciókat. A béketerv része, hogy az orosz nyelvet ismét hivatalos nyelvvé tennék Ukrajnában.

Az Axiosnak egy orosz tisztségviselő azt is elmondta, hogy optimista a tervet illetően, ám az egyelőre nem világos, hogy az amerikai béketerv elfogadható-e az ukránoknak és az európaiaknak is. A lap forrásai szerint a terv 28 pontja alapvetően négy pontra osztható, ezek:

A javaslat megfogalmazását a színfalak mögött Steve Witkoff vezette, aki rendszeresen egyeztet Kiril Dmitrijev orosz követtel is. Az orosz állami vagyonalap élén is álló orosz diplomata október 24–26. között Miamiban tárgyalt Witkoff-fal. Dmitrijev optimizmusának adott hangot a megállapodással kapcsolatban, amelyben szerinte az orosz álláspontot is meghallgatták.

Zelenszkij elnök a napokban találkozott az amerikai katonai delegációval, amelyet Daniel Driscoll amerikai hadseregminiszter vezetett; mint később megerősítette, a béketerv is szóba került a megbeszélésen.

Az ukrán elnök csütörtökön hivatalosan átvette az Egyesült Államok által kidolgozott béketervtervezetet, amely Washington szerint új lendületet adhat a diplomáciai erőfeszítéseknek az orosz–ukrán háború lezárására. Az államfő a tárgyalások után kijelentette: felvázolta azokat az alapvető elveket, amelyek fontosak az ukrán nemzet számára.

A felek megállapodtak abban, hogy a terv pontjain tovább dolgoznak annak érdekében, hogy azok a konfliktus méltó és elfogadható lezárását szolgálják. Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna a háború első pillanatától kezdve a békére törekszik, és nyitott minden olyan tartalmi javaslatra, amely közelebb hozhatja a valódi, tartós békét.

Orosz-ukrán háború

12387 cikk

