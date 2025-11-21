Jön a fontos határidő: senki nem ússza meg, cégek tízezreit érinti – aki lecsúszik róla, többet fizethet

Az összes hazai építőipari kivitelező és tervező – az építészek, kőművesek, villanyszerelők, víz- és gázszerelők, festők, burkolók és tetőfedők is – számára kötelező a felelősségbiztosítás . A biztosítás mértékét a cég előző évi nettó árbevétele határozza meg: a legtöbb hazai kivitelező a legalacsonyabb sávba tartozik, ha az éves árbevétel nem haladja meg a 100 millió forintot, a káreseményenkénti fedezet 20 millió, az éves összesített maximum pedig 40 millió forint.

Építőipar: több ezer cég profitálhat ebből az új lehetőségből / Fotó: Vémi Zoltán

Spórolhat, aki felmondja és újraköti a biztosítást

A jelenleg biztosítással rendelkező vállalkozók a szerződés évfordulója előtt 30 nappal, azaz idén december 15-ig felmondhatják meglévő biztosításukat, ami sokak számára jelentős megtakarítást jelenthet – a Pannon-Safe friss kalkulációi szerint ugyanis

több biztosító például egy 12 millió forintos éves árbevételű villanyszerelő esetében több mint 20 százalékkal csökkentette az éves díjat.

Az alsó bevételi sávba tartozó vállalkozók számára elérhető legolcsóbb biztosítás éves díja – 10 százalékos önrésszel és hűségkedvezménnyel – 47 602 forint, és az új biztosítás megkötése a régi felmondásával az online összehasonlító felületeken egy lépésben történik. Érdemes azonban ellenőrizni a jelenlegi szerződés hűségkedvezményeit, mert a díjkedvezmény idő előtti felmondás esetén visszafizetendő lehet.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint

az építőipari vállalkozások száma 2022 végén 147,4 ezer volt,

ezek több mint 90 százaléka öt főnél kisebb mikro- és kisvállalkozás,

az egyéni vállalkozások száma pedig 2023 végén meghaladta a 85 ezret,

így a szabályozás elsősorban a kisvállalkozókat érinti.

26 ezer építőipari kivitelezőnek még idén szeptemberben sem volt biztosítása – ennek hiányában a névjegyzékből is törölhető a vállalkozás.

Azonban nem mindenki készült fel: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) adatai szerint 2025 szeptemberében még mintegy 26 ezer kivitelező nem rendelkezett kötelező biztosítással, ennek hiánya azonban komoly kockázatot jelent, mert az MKIK intézkedhet

a tevékenység felfüggesztéséről,

bírság kiszabásáról,

vagy szélsőséges esetben a vállalkozás nyilvántartásból történő törléséről,

emellett egy esetleges káresemény teljes anyagi felelőssége a biztosítatlan vállalkozót terheli.

Az érintett vállalkozásoknak érdemes tehát felülvizsgálni meglévő biztosításukat, és szükség esetén újrakötni a szerződést, hogy elkerüljék a jogszabályi szankciókat, és biztosítsák cégük pénzügyi védelmét – emlékeztetnek a szakértők.