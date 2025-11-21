Rendkívüli: nyilvánosságra hozták a teljes amerikai béketervet, így lenne vége a háborúnak Ukrajnában – ezzel befejeződik a Zelenszkij-korszak

Donald Trump elnök 28 pontos ukrajnai béketervének tervezete szerint Ukrajnának további kelet-ukrajnai területekről kellene lemondania, korlátoznia kellene a hadserege méretét, és vállalnia kellene, hogy soha nem csatlakozik a NATO-hoz – derül ki az Axios által megszerzett, majd egy ukrán tisztségviselő, egy amerikai tisztségviselő és egy, a javaslatot ismerő forrás által hitelesített dokumentumból.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin béketerve számos követelést támaszt Ukrajnával szemben. Volodimir Zelenszkij kész tárgyalni róla / Fotó: AFP

Az amerikaiak „agresszív ütemezésben” próbálják rávenni Zelenszkijt a béketerv elfogadására

A tervet Trump megbízottja, Steve Witkoff készítette Marco Rubio külügyminiszter és Jared Kushner, Trump veje bevonásával. Witkoff a tervezetről az orosz küldött, Kirill Dmitrijev véleményét is kikérte. Dmitrijev az Axiosnak azt mondta, optimista, mert „úgy érezzük, hogy az orosz álláspontot ezúttal valóban meghallják”. Vlagyimir Putyin elnök ugyanakkor eddig nem támogatta nyilvánosan a tervet.

Egy magas rangú fehér házi tisztviselő elismerte, hogy a terv „nem könnyű” Ukrajna számára, de szerinte a háborúnak véget kell érnie, mert enélkül Ukrajna valószínűleg még több területet veszít.

Dmitrijevvel való találkozója után Witkoff és Kushner Zelenszkij nemzetbiztonsági tanácsadójával, Rusztem Umerovval is egyeztetett.

Az amerikai hadsereg titkára, Dan Driscoll csütörtökön írásban adta át a tervet Zelenszkijnek.

Bár a terv olyan pontokat tartalmaz, amelyeket Ukrajna korábban következetesen elutasított, Volodimir Zelenszkij elnök nem zárja ki a tárgyalást.

Zelenszkij azt mondta, a terv az amerikai fél „víziója”, nem pedig végleges ajánlat. Hozzátette, Ukrajna világossá tette saját vörös vonalait, és javaslatokat fog tenni, hogy a terv „valóban érdemi” legyen. A tervezett területi engedmények mellett a dokumentum kimondja, hogy egy esetleges újabb orosz támadás „határozott, összehangolt katonai választ” váltana ki. Azt ugyanakkor nem részletezi, ebben milyen szerepet vállalna az Egyesült Államok.

A terv gazdasági elemeket is tartalmaz:

a befagyasztott orosz vagyonból finanszíroznák Ukrajna újjáépítését, Oroszország visszatérhetne a G8-ba, és az USA hosszú távú együttműködést kötne Oroszországgal több ágazatban, például a mesterséges intelligenciában és a bányászatban.

Minden fél amnesztiát kapna a háború során elkövetett cselekményekért – beleértve orosz tisztségviselők és katonák háborús bűnök miatti felelősségre vonását is.