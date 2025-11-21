Soros György tud valamit? Kimenekítette a pénzét a napelemgyárból, sokkal jobb helyet talált 500 millió dollárnak – ennyit kaszálhat a milliárdos

A Soros Fund Management a harmadik negyedévben átrendezte portfólióját: 7 milliárd dolláros tőzsdei vagyonával két technológiai óriás felé fordult.

Soros György kimenekítette a pénzét a napelemgyárból / Fotó: NurPhoto / AFP

Soros György alapkezelője 405 millió dollár értékben vásárolt Amazon-részvényeket és 85 millió dollárért Apple-papírokat. Az elemzői konszenzus szerint a két befektetés közül különösen az Amazon ígéretes: a részvény közel 23 százalékos felértékelődési potenciállal rendelkezik, miközben az árazása történelmi mélyponton van.

Soros harminc éven át menedzselte a Quantum Fundot, amely átlagosan évi 30 százalékos hozamot ért el. A Portfolio számol be arról, hogy jelentős változásokat eszközöltek a Soros Fund Managementnél a lezárt negyedévben. Eladták a First Solar napelemgyártó vállalatban lévő kitettségük nagy részét, de több, a széles piacokat lekövető ETF-ben tartott opciójától is megszabadult az alap. A Liberty Broadband IT-kommunikációs cégből is teljesen kiszálltak.

A Soros Fund Management 405 millió dollár értékben vásárolt Amazon-részvényeket a harmadik negyedévben.

Ez az alap legnagyobb új pozíciója volt ebben az időszakban, illetve

85 millió dollár értékben vásárolt Apple-részvényeket is a harmadik negyedévben.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy alaposan bevásárolt a Thomas Peterffy vezette Interactive Brokers részvényeiből Soros György. A Soros Fund Management 52 vállalatban vett fel újonnan pozíciókat április és június között. Ezek közül kiemelkedik