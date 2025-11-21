Parádés számokat jelentett az Nvidia, a részvénypiac azonban a további amerikai kamatcsökkentések miatt ideges
Tovább süllyedt a részvénypiac az éjszakai ázsiai kereskedelemben, miután a várva várt amerikai foglalkoztatási adatok nem mutattak egyértelmű irányt az amerikai kamatok alakulására nézve. A befektetők igyekeznek megszabadulni a kockázatosabb eszközöktől annak ellenére, hogy az Nvidia eredményei lenyűgözőek voltak.
- A japán Nikkei pénteken 2 százalékkal zuhant,
- az ausztrál, erősen nyersanyag-orientált részvényindex 1,4 százalékkal esett,
- a dél-koreai index csaknem 4 százalékot zuhant.
Hiába a jó Nvidia-gyorsjelentés, a részvénypiac idegessé vált
A Wall Street csütörtök éjjel meredeken esett; a túlértékelt technológiai részvényekkel kapcsolatos félelmek visszatértek annak ellenére, hogy az Nvidia kiemelkedő előrejelzéseket tett közzé. Így a Nasdaq április 9. óta nem látott volatilitást hozott össze, ilyen széles napon belüli mozgásokra azóta nem volt példa, hogy az amerikai elnök a vámháború elindításával sokkolta a piacokat.
Az adatok szerint az amerikai gazdaság a vártnál több munkahelyet teremtett szeptemberben, ám a munkanélküliségi ráta emelkedése és az előző hónapok lefelé történő korrekciója kétértelmű üzenetet közvetített a Federal Reserve-nek arról, hogy szükség van-e kamatcsökkentésre a munkaerőpiac élénkítéséhez a következő hónapban.
- Az amerikai állampapírhozamok estek, mivel a határidős piacok 35-40 százalék esélyt kezdtek árazni egy decemberi kamatvágásra, a korábbi 30 százalék után. Ez azonban nem elég ahhoz, hogy a befektetők biztosra vegyenek egy decemberi kamatcsökkentést, különösen annak fényében, hogy a következő foglalkoztatási adatok csak a Fed ülése után jelennek meg.
A piacoknak bőven volt okuk az optimizmusra, és kezdetben az Nvidia kiemelkedő negyedéves eredményei szinte berobbantották a Wall Streetet. Az amerikai munkaerőpiaci adatok is nagyjából olyan jók voltak, mint amilyenekre csak számítani lehetett
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek nyilatkozva Kyle Rodda, a Capital.com vezető elemzője. „Ennek ellenére nem volt meg a lendület ahhoz, hogy a ralit fenntartsa. Két kritikus kockázati esemény is pozitív eredménnyel zárult, ám még ez sem volt elég ahhoz, hogy eloszlassa az uralkodó medve hangulatot.”
Az S&P 500 a legnagyobb napi fordulatát – 3,6 százalékot – produkálta április óta, amikor a vámháborús feszültség tetőzött – a Bloomberg által összeállított adatok szerint. A mutató 5 százalékkal van legutóbbi csúcsához képest. John Flood, a Goldman Sachs partnere szerint
1957 óta csupán nyolc olyan eset volt – beleértve a csütörtökit is –, amikor az S&P 500 több mint 1 százalékos pluszban nyitott, majd a nap végére mínuszban zárt.
A jó hír az, hogy ezek után az átlagos teljesítmény pozitív volt:
- legalább 2,3 százalék emelkedés a következő napon és héten, valamint
- 4,7 százalék növekedés a rá következő hónapban.
A Fed aggódik, kétséges a további kamatcsökkentés
A Fed tisztségviselői körében egyre nagyobb az aggodalom a pénzügyi piacok stabilitása miatt, beleértve az eszközárak esetleges éles esését is, miközben azt mérlegelik, mikor – és egyáltalán szükséges-e – további kamatcsökkentés.
- Beth Hammack, a Cleveland Fed elnöke csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy a további kamatvágás jelenleg széles körű kockázatokat hordoz a gazdaság számára.
- Lisa Cook Fed-kormányzó a túlzott mértékű eszközáresések kockázatára figyelmeztetett.
A devizapiacon a dollár erősödött a kockázatérzékeny nyersanyagdevizákkal szemben:
- háromhavi csúcsot ért el az ausztrál és
- hét hónapos csúcsot az új-zélandi devizával szemben.
- A dollár 157,50 jen körül stabilizálódott, miután csütörtökön elérte a 10 hónapos csúcsot jelentő 157,9-et, miközben a kereskedők fokozottan figyelnek egy esetleges japán intervencióra a jen gyors gyengülése miatt.
Jendilemmák
Japán maginflációja 3 százalékkal emelkedett októberben, fenntartva a várakozásokat egy közeli kamatemelésre. Ugyanakkor az új japán kormány által tervezett gazdaságélénkítő csomag a jen gyengülése irányába mutat. A tokiói kabinet pénteken készül bemutatni egy több mint 20 ezermilliárd jen értékű gazdaságélénkítő csomagot, amely a legnagyobb a koronavírus járvány óta.
Az amerikai állampapírok erősödtek csütörtök este, mivel a befektetők növelték a tétet egy jövő havi Fed-kamatvágásra.
- A kétéves kötvényhozam egy bázisponttal 3,545 százalékra csökkent,
- a tízéves hozam 4,092 százalék körül ingadozott.
- Az olajárak estek a korai kereskedésben: a WTI 0,9 százalékkal 58,47 dollárra esett, ezzel heti átlagban 2,7 százalékos gyengülés felé tart.
- Az arany ára az azonnali piacon 4077 dolláron stabilizálódott unciánként, alig mozdult el az éjszaka folyamán.