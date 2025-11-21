Parádés számokat jelentett az Nvidia, a részvénypiac azonban a további amerikai kamatcsökkentések miatt ideges

Tovább süllyedt a részvénypiac az éjszakai ázsiai kereskedelemben, miután a várva várt amerikai foglalkoztatási adatok nem mutattak egyértelmű irányt az amerikai kamatok alakulására nézve. A befektetők igyekeznek megszabadulni a kockázatosabb eszközöktől annak ellenére, hogy az Nvidia eredményei lenyűgözőek voltak.

Nagyon rég látott ekkora napon belüli csapkodást az amerikai részvénypiac / Fotó: AFP

A japán Nikkei pénteken 2 százalékkal zuhant,

az ausztrál, erősen nyersanyag-orientált részvényindex 1,4 százalékkal esett,

a dél-koreai index csaknem 4 százalékot zuhant.

Hiába a jó Nvidia-gyorsjelentés, a részvénypiac idegessé vált

A Wall Street csütörtök éjjel meredeken esett; a túlértékelt technológiai részvényekkel kapcsolatos félelmek visszatértek annak ellenére, hogy az Nvidia kiemelkedő előrejelzéseket tett közzé. Így a Nasdaq április 9. óta nem látott volatilitást hozott össze, ilyen széles napon belüli mozgásokra azóta nem volt példa, hogy az amerikai elnök a vámháború elindításával sokkolta a piacokat.

Az adatok szerint az amerikai gazdaság a vártnál több munkahelyet teremtett szeptemberben, ám a munkanélküliségi ráta emelkedése és az előző hónapok lefelé történő korrekciója kétértelmű üzenetet közvetített a Federal Reserve-nek arról, hogy szükség van-e kamatcsökkentésre a munkaerőpiac élénkítéséhez a következő hónapban.

Az amerikai állampapírhozamok estek, mivel a határidős piacok 35-40 százalék esélyt kezdtek árazni egy decemberi kamatvágásra, a korábbi 30 százalék után. Ez azonban nem elég ahhoz, hogy a befektetők biztosra vegyenek egy decemberi kamatcsökkentést, különösen annak fényében, hogy a következő foglalkoztatási adatok csak a Fed ülése után jelennek meg.

A piacoknak bőven volt okuk az optimizmusra, és kezdetben az Nvidia kiemelkedő negyedéves eredményei szinte berobbantották a Wall Streetet. Az amerikai munkaerőpiaci adatok is nagyjából olyan jók voltak, mint amilyenekre csak számítani lehetett

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek nyilatkozva Kyle Rodda, a Capital.com vezető elemzője. „Ennek ellenére nem volt meg a lendület ahhoz, hogy a ralit fenntartsa. Két kritikus kockázati esemény is pozitív eredménnyel zárult, ám még ez sem volt elég ahhoz, hogy eloszlassa az uralkodó medve hangulatot.”