Parádés számokat jelentett az Nvidia, a részvénypiac azonban a további amerikai kamatcsökkentések miatt ideges

Nem tudta megnyugtatni a befektetőket a parádés számokat közlő Nvidia. A részvénypiac erős kétségek között hányódik, miután az amerikai jegybank nagyon óvatos a további kamatcsökkentésekkel kapcsolatban.
D. GY.
2025.11.21., 07:45

Tovább süllyedt a részvénypiac az éjszakai ázsiai kereskedelemben, miután a várva várt amerikai foglalkoztatási adatok nem mutattak egyértelmű irányt az amerikai kamatok alakulására nézve. A befektetők igyekeznek megszabadulni a kockázatosabb eszközöktől annak ellenére, hogy az Nvidia eredményei lenyűgözőek voltak.

részvénypiac
Nagyon rég látott ekkora napon belüli csapkodást az amerikai részvénypiac / Fotó: AFP
  • A japán Nikkei pénteken 2 százalékkal zuhant, 
  • az ausztrál, erősen nyersanyag-orientált részvényindex 1,4 százalékkal esett, 
  • a dél-koreai index csaknem 4 százalékot zuhant. 

Hiába a jó Nvidia-gyorsjelentés, a részvénypiac idegessé vált

A Wall Street csütörtök éjjel meredeken esett; a túlértékelt technológiai részvényekkel kapcsolatos félelmek visszatértek annak ellenére, hogy az Nvidia kiemelkedő előrejelzéseket tett közzé. Így a Nasdaq április 9. óta nem látott volatilitást hozott össze, ilyen széles napon belüli mozgásokra azóta nem volt példa, hogy az amerikai elnök a vámháború elindításával sokkolta a piacokat. 

Az adatok szerint az amerikai gazdaság a vártnál több munkahelyet teremtett szeptemberben, ám a munkanélküliségi ráta emelkedése és az előző hónapok lefelé történő korrekciója kétértelmű üzenetet közvetített a Federal Reserve-nek arról, hogy szükség van-e kamatcsökkentésre a munkaerőpiac élénkítéséhez a következő hónapban.

  • Az amerikai állampapírhozamok estek, mivel a határidős piacok 35-40 százalék esélyt kezdtek árazni egy decemberi kamatvágásra, a korábbi 30 százalék után. Ez azonban nem elég ahhoz, hogy a befektetők biztosra vegyenek egy decemberi kamatcsökkentést, különösen annak fényében, hogy a következő foglalkoztatási adatok csak a Fed ülése után jelennek meg. 

A piacoknak bőven volt okuk az optimizmusra, és kezdetben az Nvidia kiemelkedő negyedéves eredményei szinte berobbantották a Wall Streetet. Az amerikai munkaerőpiaci adatok is nagyjából olyan jók voltak, mint amilyenekre csak számítani lehetett

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek nyilatkozva Kyle Rodda, a Capital.com vezető elemzője. „Ennek ellenére nem volt meg a lendület ahhoz, hogy a ralit fenntartsa. Két kritikus kockázati esemény is pozitív eredménnyel zárult, ám még ez sem volt elég ahhoz, hogy eloszlassa az uralkodó medve hangulatot.”

Az S&P 500 a legnagyobb napi fordulatát – 3,6 százalékot – produkálta április óta, amikor a vámháborús feszültség tetőzött – a Bloomberg által összeállított adatok szerint. A mutató 5 százalékkal van legutóbbi csúcsához képest. John Flood, a Goldman Sachs partnere szerint 

1957 óta csupán nyolc olyan eset volt – beleértve a csütörtökit is –, amikor az S&P 500 több mint 1 százalékos pluszban nyitott, majd a nap végére mínuszban zárt. 

A jó hír az, hogy ezek után az átlagos teljesítmény pozitív volt: 

  • legalább 2,3 százalék emelkedés a következő napon és héten, valamint 
  • 4,7 százalék növekedés a rá következő hónapban.

A Fed aggódik, kétséges a további kamatcsökkentés

A Fed tisztségviselői körében egyre nagyobb az aggodalom a pénzügyi piacok stabilitása miatt, beleértve az eszközárak esetleges éles esését is, miközben azt mérlegelik, mikor – és egyáltalán szükséges-e – további kamatcsökkentés. 

  • Beth Hammack, a Cleveland Fed elnöke csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy a további kamatvágás jelenleg széles körű kockázatokat hordoz a gazdaság számára. 
  • Lisa Cook Fed-kormányzó a túlzott mértékű eszközáresések kockázatára figyelmeztetett.

A devizapiacon a dollár erősödött a kockázatérzékeny nyersanyagdevizákkal szemben: 

  • háromhavi csúcsot ért el az ausztrál és 
  • hét hónapos csúcsot az új-zélandi devizával szemben. 
  • A dollár 157,50 jen körül stabilizálódott, miután csütörtökön elérte a 10 hónapos csúcsot jelentő 157,9-et, miközben a kereskedők fokozottan figyelnek egy esetleges japán intervencióra a jen gyors gyengülése miatt.

Jendilemmák

Japán maginflációja 3 százalékkal emelkedett októberben, fenntartva a várakozásokat egy közeli kamatemelésre. Ugyanakkor az új japán kormány által tervezett gazdaságélénkítő csomag a jen gyengülése irányába mutat. A tokiói kabinet pénteken készül bemutatni egy több mint 20 ezermilliárd jen értékű gazdaságélénkítő csomagot, amely a legnagyobb a koronavírus járvány óta. 

Az amerikai állampapírok erősödtek csütörtök este, mivel a befektetők növelték a tétet egy jövő havi Fed-kamatvágásra. 

  • A kétéves kötvényhozam egy bázisponttal 3,545 százalékra csökkent, 
  • a tízéves hozam 4,092 százalék körül ingadozott. 
  • Az olajárak estek a korai kereskedésben: a WTI 0,9 százalékkal 58,47 dollárra esett, ezzel heti átlagban 2,7 százalékos gyengülés felé tart. 
  • Az arany ára az azonnali piacon 4077 dolláron stabilizálódott unciánként, alig mozdult el az éjszaka folyamán.
Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
