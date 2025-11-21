Valódi értéket képvisel az Amazon az AI-rali közepette

Rájárt a rúd a technológiai részvényekre az elmúlt hetekben, az amerikai indexek is a csúcsaikról fordultak le a risk-off szentiment erősödésével, így az olyan részvények is visszaestek, ahol egyébként a harmadik negyedéves eredmények alapján nem lett volna rá ok. Ilyen volt például az Amazon részvénye is, amely annak ellenére került vissza a 220 dolláros szintekre, hogy a harmadik negyedéves eredmények publikálása után már 250 dollár felett is járt az árfolyam.

Kecsegtető értékeltségen az Amazon / Fotó: Sundry Photography

A pozitív fordulat viszont már érhet az Amazon grafikonján, mivel úgy tűnik, az Nvidia kedvező jelentése után újra pozitívba fordultak a részvényárfolyamok Amerikában. A szentiment tehát sokat javult az elmúlt napokban, ami támogathatja az Amazon piaci teljesítményét is. A harmadik negyedéves eredmények alapján pedig fellendülés következhetne, hiszen az AWS felhőszolgáltatása elérte az évi 20 százalékos bevételnövekedést, így az üzletág bőven tartani tudja a 30 százalék feletti működési eredményhányadot.

Kecsegtető értékeltségen az Amazon

Az árfolyammal párhuzamosan a részvény értékeltsége is visszaesett, a napokban már a 24-es szintig süllyedt a 12 havi előretekintő P/E által mutatott szint, ami egyáltalán nem tűnik kirívó szintnek. Az Amazon esetében az elmúlt egyéves átlagos P/E-szint 27 körüli, de az ötéves átlag már 37-es szintet mutat, tehát a részvény értékeltsége egyre alacsonyabb szintekre süllyed. Így az a kérdés, mi az a szint, ahol már megállapodik a piac.

Ezeken a szinteken viszont már kezd érdekesen festeni az Amazon részvénye. Elég csak figyelembe venni, hogy az S&P 500 esetében is már 22-es előretekintő P/E-mutatóról beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy az indexhez viszonyított abszolút különbség a 2021–2022-es időszakra jellemző 25-ről mostanra 2-re zsugorodott. Tehát az Amazon részvényére jellemző korábbi prémiumértékeltség gyakorlatilag teljesen eltűnt. Hasonló trend tárul elénk, ha az EV/EBITDA-mutatót figyeljük, sőt, ebben az összehasonlításban már az Amazon diszkontja látható az S&P 500 index átlagához képest.