Valódi értéket képvisel az Amazon az AI-rali közepette
Rájárt a rúd a technológiai részvényekre az elmúlt hetekben, az amerikai indexek is a csúcsaikról fordultak le a risk-off szentiment erősödésével, így az olyan részvények is visszaestek, ahol egyébként a harmadik negyedéves eredmények alapján nem lett volna rá ok. Ilyen volt például az Amazon részvénye is, amely annak ellenére került vissza a 220 dolláros szintekre, hogy a harmadik negyedéves eredmények publikálása után már 250 dollár felett is járt az árfolyam.
A pozitív fordulat viszont már érhet az Amazon grafikonján, mivel úgy tűnik, az Nvidia kedvező jelentése után újra pozitívba fordultak a részvényárfolyamok Amerikában. A szentiment tehát sokat javult az elmúlt napokban, ami támogathatja az Amazon piaci teljesítményét is. A harmadik negyedéves eredmények alapján pedig fellendülés következhetne, hiszen az AWS felhőszolgáltatása elérte az évi 20 százalékos bevételnövekedést, így az üzletág bőven tartani tudja a 30 százalék feletti működési eredményhányadot.
Kecsegtető értékeltségen az Amazon
Az árfolyammal párhuzamosan a részvény értékeltsége is visszaesett, a napokban már a 24-es szintig süllyedt a 12 havi előretekintő P/E által mutatott szint, ami egyáltalán nem tűnik kirívó szintnek. Az Amazon esetében az elmúlt egyéves átlagos P/E-szint 27 körüli, de az ötéves átlag már 37-es szintet mutat, tehát a részvény értékeltsége egyre alacsonyabb szintekre süllyed. Így az a kérdés, mi az a szint, ahol már megállapodik a piac.
Ezeken a szinteken viszont már kezd érdekesen festeni az Amazon részvénye. Elég csak figyelembe venni, hogy az S&P 500 esetében is már 22-es előretekintő P/E-mutatóról beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy az indexhez viszonyított abszolút különbség a 2021–2022-es időszakra jellemző 25-ről mostanra 2-re zsugorodott. Tehát az Amazon részvényére jellemző korábbi prémiumértékeltség gyakorlatilag teljesen eltűnt. Hasonló trend tárul elénk, ha az EV/EBITDA-mutatót figyeljük, sőt, ebben az összehasonlításban már az Amazon diszkontja látható az S&P 500 index átlagához képest.
A hét mesterlövész cég között is „olcsóbbnak” számít az Amazon részvénye, egyedül a Meta jelenlegi értékeltsége alacsonyabb, miután a Meta részvénye több mint 20 százalékot korrigált az árfolyamcsúcshoz képest. Összességében az látható, hogy a piac már közel sem kezeli annyira növekedési vállalatnak az Amazont, mint korábban. Pedig a cég növekedési kilátásaira nem lehet panasz, 2026-ra vonatkozólag 11 százalékos bevételnövekedésre, illetve EPS-soron 12 százalék feletti profitbővülésre van kilátás.
Persze kérdéses, hogy a piacok meddig emelkedhetnek az AI-rali alatt, de arra korábban is láthattunk már példát, hogy az első, értékeltséggel kapcsolatos aggodalmak után akár még éveken keresztül tudott folytatódni a piaci emelkedés. Ez tehát a millió dolláros kérdés (vagy inkább billió dolláros a 2025-ös árak mellett), amire mindenki keresi a választ.
Ami viszont biztos, hogy az Amazon több szempontból is kedvező helyzetben találja magát a jelenlegi piaci környezetben.
- Egyrészről jelenleg az Amazoné a legnagyobb szerverkapacitás a nagy felhőszolgálatók (Azure, Google Cloud, Oracle Cloud Infrastructure) között, amivel az egyik legnagyobb nyertese az AI által tüzelt számítógépes kapacitásigény növekedésnek.
- Másrészről az Amazon rendelkezik a legnagyobb tapasztalattal a nagy szerverparkok felépítésében és üzemeltetésében. Az AWS-t még 2006-ban indították el, tehát csaknem húsz éve szolgálja ki a vásárlók felhő-infrastruktúra igényét. Ez idő alatt sok tapasztalatot gyűjtöttek a cégnél arról, mely beruházások érik meg leginkább, illetve hogyan lehet hatékonyan működtetni a már felépített szerverparkokat.