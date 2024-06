A Primark iránti rajongás hosszú ideig kitarthat, de elterjedt a hír, hogy nem lehet visszacserélni a ruhákat

A Világgazdaság is beszámolt a Primark első budapesti üzletének a megnyitójáról, és arról is írtunk, hogy a hivatalos megnyitó másnapján is kígyózó sorokban álltak a fast fashion cég bejárata előtt. Az elmúlt napokban annyian akartak bejutni a ruhaüzletbe, hogy az egész első emeleten kellett kihelyezni kordonokat, és a megnyitó után csak kisebb csoportokban tudták beengedni a vásárlókat.

Nem minden csoda tart csak három napig: hosszú sorokban állnak az érdeklődők a Primark előtt / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A múlt héten szinte nem volt olyan nap, amikor nem kellett 30-50 perceket várakozni ahhoz, hogy valaki bejusson az olcsó termékeiről híressé vált ruhaboltba. A hét végén pedig a nyitás napját idéző több száz méter hosszú sorok alakultak ki, a helyszíni beszámolók szerin ismételten 1-1,5 órás sorbaállással kellett számolnia annak, aki szombaton vagy vasárnap akart vásárolni.

Amennyit itt sorban állnak az emberek beülhetnének egy autóba, aztán kimehetnének valamelyik közeli üzletbe. Időben ugyanott lennének és tömeg sincs

– fogalmazott az egyik kommentelő a Primark nem hivatalos zárt Facebook-csoportjában. „Atya világ (…) én ha beállnék utolsónak a sor végére, infarktust kapnék mire bejutnék (…) Úgy állnak sorban, mintha ingyen adnának valamit” – írta egy másik hozzászóló a hét végén.

Körülbelül egy héttel a hivatalos megnyitó után szinte semmi sem változott: az üzlet reggel 10 órai nyitásakor már több mint százan álltak sorba, de az első rohamhoz képest valamennyire visszább esett a lelkesedés. Sokan azért voltak hajlandók akár hosszú ideig is sorban állni, mert attól tartanak, hogy a kinézett termékből már nem marad. Egy Primark-dolgozótól azonban megtudtuk, hogy nem kell aggódni, mindennap reggel feltöltik a készleteket.

Nem lehet ruhát cserélni a Primarkban?

Az egyik kommentelő azt írta, hogy cserére nincs lehetőség, csak a pénzt térítik vissza, ha valaki nem elégedett a vásárlásával. A Primark hivatalos közlése szerint azonban

bármely terméket visszaveszik vagy cserélik a vásárlást követő 28 napon belül,

ha az áru eladható állapotban van, és van hozzá eredeti nyugta. Ha az árut ajándék nyugtával viszik vissza, cserét kínálnak. Minden visszatérítést az eredeti fizetési módnak megfelelően teljesítenek. Ha nincs a vásárlónál a korábban használt hitel- vagy bankkártya, akkor cserére van lehetőség.

Huszonnyolc napig lehet bizonyos termékeket visszacserélni a Primarkban / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Gyártási hibás termék esetén a blokk bemutatása nem szükséges, az üzletben teljes visszatérítést vagy cserét biztosítanak.

Alsóneműk, boxerek (a szetteket is beleértve), piercing ékszerek, kibontott vagy lezáratlan egészségügyi és szépségápolási termékek, ajándékkártyák (digitális és harmadik fél által kiállított ajándékkártyákat is beleértve), arcmaszkok vagy fürdőruhák visszatérítését vagy cseréjét nem vállalja a cég, ha a higiéniai zár sérült.

Ha csere/visszafizetés miatt mész, is ki kell várni az óriási sort, akkor is, ha semmit nem veszel

– olvasható az egyik posztban.

Arról is beszámoltunk már, hogy a vásárlások óta megjelentek a negatív hangok is a Primark minőségével kapcsolatban. Egyelőre arról nincs információ, hogy a cserén kívül a budapesti Priamark-üzletben is be lesz-e vezetve az a rendszer, amely állítólag Nagy-Britanniában működik, hogy ha egy termék hibás, vagy a ruha enyhén piszkos, és nem volt belőle több méret, de a vásárló meg akarja venni, akkor 10 százalékot levonhatnak az árából.

Hol vannak Primark-üzletek?

A régióban szinte már csak Magyarországon nem volt boltja az üzletláncnak. Öt éve már, hogy a Primark piacra lépett a kelet-közép-európai régióban, és 2019 júniusában megnyitotta első üzletét a szlovéniai Ljubljanában. A divatlánc jelenleg öt piacon 12 üzletet működtet: Szlovéniában, Lengyelországban, Csehországban, Romániában és Szlovákiában. A budapesti nyitás mellett a Primark folytatja terjeszkedési terveit a közép- és kelet-európai térségben: a következő egy évben a romániai Temesváron, a csehországi Prágában és a lengyelországi Bydgoszczban nyit üzleteket.

Én azt gondolom, hogy Magyarország nem kis ország. Személy szerint azt gondolom, hogy simán elbírna még egy üzletet. Meglátjuk, mit hoz a jövő

– fogalmazott korábban Maciej Podwojski, a Primark kelet-közép-európai vezetője.

A Primark elsődleges piaca Anglia,

ahol a vásárlók 94 százaléka állítja, hogy ismeri a céget – viszont a megkérdezetteknek csak kevesebb mint a fele állítja, hogy kedveli a Primarkot és annak termékeit. A cég népszerűsége a szigetországon túl azonban látványosan alacsonyabb: Amerikában csak minden negyedik vásárló ismeri a márkát.