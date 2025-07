Elmaradt a grillszezon berobbanása Európában, érkezett helyette az olcsóbb sertés

A sertéshús fogyasztói ára is csökkent némileg január óta: a KSH által vizsgált sertéscomb kilónkénti ára a januári 2010 forintról júniusra 1940 forintra, míg a karajé 2630-ról 2440-re mérséklődött. Éves alapon viszont ellentétes ármozgásokat mért a statisztikai hivatal a két húsfélénél, a comb ára ugyanis tavaly júniusban 1870, míg a karajé az ideinél magasabb, 2630 forint volt. Ebben még közrejátszik az is, hogy

a sertéscomb fogyasztói ára az árstoppal és a kötelező akciózással sokáig mesterségesen el volt térítve a – legalábbis elméletben létező – piaci árszinttől.

Az is igaz ugyanakkor, hogy ha az inflációt is figyelembe vesszük, reálértékben a comb ára sem emelkedett.

Ragadós száj- és körömfájás: az áttételes hatások maradtak

A sertéspiacra is hatott, hogy márciusban Magyarországon ötven év után újra megjelent a ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) betegség, amit ugyan nem mutattak ki egyetlen sertésben sem, de ennél az állatfajnál is jelentős piaci korlátozásokat vezettek be. Mint ismert, a betegség öt szarvasmarhatelepen jelent meg – amelyek közül az egyik közvetlen közelében sertéseket is tartottak. A vírus terjedését sikerült megakadályozni, és végül június 6-tól feloldottak mindennemű korlátozást.

Áttételes hatások ugyanakkor még mindig érezhetők. Az úgynevezett harmadik országok, vagyis az EU-n kívüli kereskedelmi partnerek között ugyanis vannak olyanok, amelyek megtiltották az RSZKF-re érzékeny állatfajokhoz kapcsolódó termékek beszállítását, és kinyilvánították:

csak egy év vagy még hosszabb időszak letelte után fogják feloldani a tiltást.

A főtanácsos szerint ennek azért lehet hatása a sertéshúsexportra is, de nem számottevő. Az afrikai sertéspestis (ASP) – amely Magyarországon eddig csak vaddisznókban fordult elő – miatt ugyanis már eddig is voltak korlátozások, így ez legfeljebb néhány feldolgozót érint, és nem is nagy mennyiségű áruval, a piacra érdemben nem gyakorol negatív hatást.