Az aszály továbbra is sújtja Magyarországot, a mezőgazdaság csak néhol lélegezhetett fel

Így védekezik Magyarország a pusztító aszály ellen: a kormány szakított a múlttal, új fejezet nyílik a mezőgazdaságban – itt vannak az első eredmények

Nagy eredmény, hogy a vízgazdálkodásban sikerült elérni a szemléletváltást, és az árvíz már nem csupán katasztrófát, hanem lehetőséget is jelent – áll a kormányzat vízmegtartási és öntözésfejlesztési intézkedéseit bemutató összefoglalóban. Az intézkedések egy része már idén hathat az aszály ellen, és több térségben is enyhítheti a jelek szerint idén is súlyos szárazságot.