Szavazati jog 16 éves kortól: új korszakot nyitna a demokráciában a brit kormány

A brit kormány hivatalosan is javaslatot tett a választójogi korhatár 18-ról 16 évre történő csökkentésére – jelentette be Angela Rayner miniszterelnök-helyettes csütörtökön. A kezdeményezés értelmében a fiatalok már a 2029-es általános választásokon is leadhatnák voksukat, amennyiben a parlament jóváhagyja a törvénytervezetet.

A brit kormány törvényjavaslatot nyújtott be, amely 18 évről 16 évre csökkentené a választójog alsó korhatárát / Fotó: NurPhoto via AFP

Angela Rayner az X-en közzétett közleményében kiemelte:

A fiatalok már most is aktív résztvevői a társadalomnak: dolgoznak, adót fizetnek, sőt katonai szolgálatot is vállalhatnak. Ezért teljesen indokolt, hogy beleszólásuk legyen az őket érintő döntésekbe.

Hozzátette, a cél az, hogy minél többen vehessenek részt a demokratikus folyamatokban, ezzel is erősítve a társadalmi részvételt és a képviseleti rendszer legitimitását.

A döntés politikai előzménye, hogy a tavaly hatalomra került munkáspárti kormány választási programjában szerepelt a korhatár csökkentésének terve, amelyet a „brit demokrácia modernizálásának” részeként mutattak be. A lépés vélhetően a fiatalabb generációk politikai bevonását és a hosszú távú választói aktivitás ösztönzését is célozza.

Így élesztené újra a demokráciát a brit kormány

A részvételi arány évek óta csökkenő tendenciát mutat az Egyesült Királyságban. A legutóbbi, 2024 júliusában tartott általános választásokon a részvétel 59,7 százalékos volt, ami 2001 óta a legalacsonyabb érték. A kormány reményei szerint az új szabályozás friss lendületet adhat a politikai részvételnek, különösen a fiatal korosztály körében.

A törvénytervezetet még a brit parlamentnek is jóvá kell hagynia, így az elkövetkező hónapokban várhatóan éles vita indul majd a kérdésről Westminsterben. Az ellenzék egyes tagjai és konzervatív körök már jelezték fenntartásaikat a javaslattal szemben, főként a fiatal szavazók érettségével és politikai tájékozottságával kapcsolatban.

Amennyiben a törvényt elfogadják, az Egyesült Királyság csatlakozik azon európai országok – például Skócia, Ausztria vagy Németország egyes tartományai – sorához, amelyek már 16 éves kortól biztosítanak szavazati jogot az állampolgáraiknak.