Ilyen se volt még: betörtek a Temu kínai irodáiba a felháborodott kiskereskedők

Újfajta dilemma elé került a kínai politikai vezetés. Miközben a kommunista párt uralma elleni lázongást nem tűrik, megjelent az elégedetlenségnek egy új, inkább a kapitalista társadalmakra jellemző formája: Dél-Kínában a felháborodott kereskedők százai tüntettek a nálunk is aktív Temu online piac platformot is fenntartó PDD Holdings magánvállalat, ismertebb nevén a Pinduoduo ellen.

Fotó: Lam Yik

A kereskedők felháborodásának oka, hogy szerintük a Temu-tulajdonos egyre növekvő mértékben ró ki rájuk igazságtalannak érzett büntetéseket – írta a Bloomberg.

A Temu nemzetközi platform, többek közt Európába is szállít, Magyarországra is, és politikai érdekek is villódznak körülötte. Néhány hete szellőztette meg a Financial Times, hogy az Európai Bizottság hamarosan javasolni fogja a jelenlegi 150 eurós küszöbérték eltörlését, amely alatt a behozott termékek vámmentesen megvásárolhatók, és ez érzékenyen érinthetné az olcsó termékeket forgalmazó Temut, ahogy az AliExpresst és a Sheint is.

Peking ezt nyilván nem hagyná válasz nélkül. A jelentésekből úgy tűnik, hogy ugyanakkor egyelőre hatósági válasz nélkül maradt a PDD Holdings elleni belföldi lázongás. A beszállítók százai táblákat lengetve és szlogeneket skandálva tüntettek az egyébként hivatalosan írországi, dublini cég egy kantoni központjánál videók szerint.

A Temu beszállítói szerint rajtuk vasalják be az olcsóságot

A tüntetésre hétfőn került sor, de kedden terjedt szét a híre a nyugati médiában és a közösségi oldalakon. A tüntetők közül voltak, akik be is jutottak a Temu irodáiba, de anélkül távoztak, hogy vállalati vezetőkkel találkozhattak volna – állították szemtanúk, akik a Bloomberg-jelentés szerint retorziótól tartva nevük elhallgatását kérték.

Miközben a globális terjeszkedésben lévő PDD olcsóságra törekszik, ennek az árát a kereskedők és beszállítók szerint rajtuk vasalja be, visszatartva a fizetéseket azoknak, akik a megítélése szerint alulteljesítették a vásárlói elvárásokat. Az ehhez okot nyújtó hibák köre széles, a szállítási határidők elvétésétől a pontatlan terméklistákig. A tüntetők szerint az efféle büntetések az elmúlt hónapokban ugrásszerűen emelkedtek, és gyakran magyarázat nélkül.