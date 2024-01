A szuperalacsony, ráadásul a vásárló saját fizetőeszközében, árfolyamváltozásoktól függetlenül meghatározott ár, az ingyenes házhoz szállítás és a széles áruválaszték meggyőző érvként szolgál arra, hogy az internetes beszerzésekre rákapott emberek milliószám keressék fel a kínai Temu e-kereskedelmi vállalat piacterét. S hogy a PinDuoDuo (PDD) csoportról leágazó Temu az ismertségét fokozza, olyan globális reklámkampányt indított a digitális térben, amire kevés példa akad.

A Temu applikációja tarolt az Apple Store-ban és a Google Playen.

Fotó: Riccardo Milani / AFP

A szlogenjükkel is telibe trafálták a lényeget, hiszen a „Vásárolj úgy, mint egy milliárdos!” biztatásnak kevesen tudnak ellenállni. Leginkább azok, akik már saját bőrükön és pénztárcájukon tapasztalták meg a kínai webáruházak többségénél alkalmazott lehúzótaktikát, és a fényképen csillogónak mutatkozó, a kicsomagoláskor, kézbe véve viszont silány minőségűnek bizonyuló termék okozta csalódást.

Masszív veszteségek

A Temu tényleg potom árakon kínálja portékáját, 90 százalékos árengedmények is megjelennek itt-ott, nyomatékot adva a vevőcsábításnak. Hogy a veszteségek halmozására építő üzleti modell mögött mi rejlik, azt a PDD-nél biztosan tudják, ahogy azt is, hogy egy-egy piaci bevezetés milyen eszement költségekkel jár.

A Temu a Sanford C. Bernstein vagyonkezelő cég becslése szerint a tavalyi évet mintegy 13 milliárd dolláros bevétellel zárta, viszont kereskedelmi tevékenységéből 3,65 milliárd dolláros vesztesége keletkezhetett, ám eközben eljutott odáig, hogy a nevét megismerte a világ, annak is leginkább a nyugati fele, Amerikával az élen.

A kitűzött amerikai értékesítési célokat simán megdöntötte a Temu, amely hamar kibérelte magának az alkalmazásboltok letöltési listájának első helyét,

még a szintén hiperalacsony árakkal operáló kínai-szingapúri e-divatkereskedő Sheint is háttérbe szorítva. Az utóbbi az ottani tőzsdei megjelenése előtt akarja megdolgozni az amerikai piacot a fast fashion termékeivel, és sikerült is neki, bár a tőzsdére lépését számos tényező hátráltatja, elsősorban a hszincsiangi ujgurok rabszolgakénti alkalmazása, amelynek a vádját az esküdözéseken kívül eddig még nem tudta hitelt érdemlően megcáfolni az amúgy 66 milliárd dollár piaci értékűre becsült Shein.

A Wall Street bikája egyelőre prüszköl és fúj a Sheinre. Fotó: AFP

A kényszerfoglalkoztatással készített áruk forgalmazása a Temu esetében is felmerült, amely azonban szintén hevesen cáfolta ezt. Emellett a termékminőséggel és az adatgyűjtési gyakorlattal kapcsolatos kritikák is egyre hangsúlyosabban jelentkeznek.

A 2022 szeptemberében Amerikában horgonyt vetett Temu az agresszív üzleti stratégiáján a jövőben sem kíván változtatni, a „jobb a sűrű fillér, mint a ritka forint” mottó érvényesülését és áraik alacsonyan tartását prioritásként kezelik, s a forgalom dinamikus növekedéséből egyre kisebb hányadot képvisel majd a veszteség.

A cég 2025-re már csak 1,9 milliárd dolláros mínusszal számol.

A forgalombővülés dinamikájára jellemző, hogy a Temu tavaly év elején még 6–7 milliárd dollár közötti éves bevételt remélt, ehhez képest a dupláját érte el az előzetes adatok szerint.

Az első számú haszonélvezői

S hogy mi a Temu titka? Könnyen megfejthető, az, hogy a felületén kínált termékeket a nagykereskedők közvetlenül, nyomott áron értékesíthetik, a közbenső szintek kihagyásával. A Temunak és a Sheinnek is pokoli szerencséje volt, hiszen akkor lendültek piacletaroló támadásba, amikor az infláció világszerte történelmi csúcsokat „döngetett”, így a vásárlók hálásak is voltak a semmiből előbukkant, alternatív beszerzési lehetőség miatt.

A fogyasztó pedig nehezen felejt, ha megszokta, hogy a Temunál olcsón vásárolhat, akkor nehéz őt ettől eltántorítani. Kérdés, mi lesz a megélhetési válság elmúlásával, meddig tart a lojalitás a Massachusetts állam fővárosában, Bostonban megtelepedett vállalat és termékei iránt. Ha ügyesek, és meg tudják őrizni a vásárlók bizalmát, akkor a TikTokhoz hasonló elfogadottságú vállalatként élhetnek a továbbiakban.

Megjött a csomag – ingyenes házhoz szállítással. Fotó: AFP

Ehhez viszont az is kell, hogy ne sétáljanak be a TikTok kapcsán már látott csapdába, s transzparensen működjenek, adatkezelésük pedig teljesen független legyen, és álljon ellent a pekingi hatóságok kíváncsiságának. Mint ismert, a TikTokot gyakorlatilag kitiltották az amerikai kormányzati szférából, használata a közintézmények dolgozói számára nemzetbiztonsági okokból meg nem engedett számos államban.

Olcsó húsnak híg a leve

A Temu amerikai sikertörténetének hatalmas lökést adott a focibajnokság (NFL) döntője, a Super Bowl szünetében bejátszott reklám, amely amerikaiak tízmillióihoz juttatta el az olcsó vásárlás üzenetét. Az amerikai médiában a legnézettebb sportesemény holtidejében hirdetni a legdrágább, de a leghatásosabb is egyben.

Ezt a Temu példája is igazolja, a cég applikációját letöltők aránya viharos sebességgel nőtt, s az App Store-ban máig őrzi első helyét a legkeresettebb kereskedelmi alkalmazások körében.

A Kansas és a Philadelphia csatája a 2023-as Super Bowlon. És akkor jött a reklámszünet, és beindult a Temu.

Fotó: Timothy A. Clary / AFP

A növekedésnek azonban árnyoldalai is voltak és vannak is: egyre több panasz érkezik a nem megfelelő minőségű termékekre, az áruk hamisított fotókkal történő illusztrálása is rengeteg vásárlónak okoz csalódást. Jellemző, hogy a Temut a Better Business Bureau (BBB) sem akkreditálta, a vásárlók által adható öt csillagból mindössze kettő és fél szerepel a Temu rubrikájában.

Összefoglalásképpen a Tech.co portál megjegyzi, hogy a Temu valószínűleg az egyetlen olyan online bolt, ahol öt dollár alatt lehet tornacipőt vásárolni, de

illúzió abban reménykedni, hogy ezért a pénzért Nike-minőségű surranóhoz jut az ember.

Aki ezzel tisztában van, az már felkészülten és nyugodtan várhatja első Temu-megrendelésének megérkeztét.