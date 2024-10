Talgo: máris túl vannak a magyarokon a spanyolok – a lengyelek lehetnek a befutók

Bár a legfrissebb nyilatkozatok alapján kijelenthető, hogy a magyar fél továbbra sem tett le a Talgo vasúti járműgyártó megszerzéséről, egyre inkább úgy tűnik, hogy a spanyolok lezárták a Magyar Vagon-történetet és új utakon járnak.

Ahogy arról a Világgazdaság szerdán beszámolt, a Ganz-MaVag (a Magyar Vagon csoport része) elnöke, Bacsa György a nemzetközi gazdasági sajtó meghatározó szereplőjének, a Financial Timesnak adott interjút. Ebben leszögezte, hogy a spanyol kormány sutba dobta a szabad vállalkozás jogát, különös tekintettel a tőke szabad áramlására. Márpedig mindez uniós alapjog. A spanyol kabinet vétóját a magyar konzorcium jogi úton támadja meg, első körben a spanyol legfelsőbb bíróságon.

Bacsa György azt is kiemelte, hogy a felvásárlással a Talgo is jól járt volna, hiszen meglévő nyugat-európai piacai mellett meghódíthatná a kelet-európai és ázsiai piacokat is. Ugyanakkor abból sem csinált titkot, hogy a hazai konzorcium hajlandó túllépni a spanyol kormány kettős mércéjén és kész újra megpróbálni nyélbe ütni az ügyletet. „Nem vívunk politikai csatákat. Egy professzionális ipari tervet tettünk le az asztalra, amire továbbra is nyitottak vagyunk” – fogalmazott.

Csakhogy időközben a Talgo egyre távolodik az esetleges magyar ügylettől és új, immáron lengyel utakon jár. Még szeptember végén jelentették be, hogy a Pesa (a lengyel vasúti járműgyártás piacvezetője) és a Talgo együttműködést kötött egymással. Nem is akármiről: arra szövetkeztek, hogy a lengyel kormány megaprojektjéhez, a Centralny Port Komunikacyjny (CPK) beruházáshoz gyártanának szupervonatokat.

A CPK túlzás nélkül páratlan lengyel, sőt európai ötlet. Egy új, a semmiből felépülő repülőtér jönne létre körülbelül 40 kilométerre délnyugatra Varsótól. Ezt kötnék be a közlekedési hálózatba egy vadonatúj nagysebességű vasúti infrastruktúrával, illetve autópályával. A CPK megépítéséről ugyanakkor hivatalos döntés még nem született, viszont az, hogy a Talgo és a PSA már a leendő vonatok gyártására szövetkezik, a kivitelezés komolyságára utal. Főképp, hogy Lengyelországban megkezdődik a Varsót, Łódź-t és Boroszlót összekötő nagysebességű vasútvonal építése. Ez az első szakasza az összesen mintegy 2000 kilométernyi új vasútvonalnak.