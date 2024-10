Az uniós jogot megsértve, politikai alapon kaszálta el a Talgo-üzletet a spanyol kormány

Súlyos vádakat fogalmazott meg a spanyol állam döntésével kapcsolatban a Talgo nevű vonatgyártó felvásárlására pályázó konzorcium, a Ganz-MaVag elnöke, Bacsa György egy interjúban. A 600 millió eurós ügyletet a spanyolok nemzetbiztonsági alapon vétózták meg, ez azonban Bacsa szerint szembemegy az uniós jogszabályokkal.

Bacsa György először szólalt meg a Talgo-ügyben a spanyol vétó óta / Fotó: Kallus György

A Ganz-MaVag elnöke szerint a spanyol kormány egyszerűen sutba dobta a szabad vállalkozás jogát Európában, különös tekintettel a tőke szabad áramlására. Nem is meglepő, hogy a spanyol vétót a konzorcium jogi úton támadja meg, első körben a spanyol legfelsőbb bíróságon.

A tőke szabad áramlása ugyanis az Európai Unió négy alapvető szabadságának az egyike az áruk, szolgáltatások és emberek szabad mozgása mellett.

Ezen elvek megsértését az unió bíróságán is lehet támadni.

A spanyol kormány ugyanakkor titkosította azokat a dokumentumokat, melyek a tiltást indokolják, ám vezető kormányzati tisztviselők szerint a Talgo nyomtávváltó technológiája lehetett a probléma, amely a háború után Ukrajna újraépítéséhez is szükséges lehet. Bacsa a Financial Timesnak arról beszélt, hogy csak a sajtóból értesült ezen kifogásokról. Ám azt is kifejtette, hogy úgy vélik, a spanyol kormánynak nincsenek megfelelő érvei az üzlet leállítására, és nem kívánják feladni a spanyol piacot sem.

A Talgo új piacokat szerzett volna a felvásárlással

Sőt, a Ganz-MaVag vezetője szerint a felvásárlással a Talgo is jól járt volna, hiszen meglévő nyugat-európai piacai mellett meghódíthatná a kelet-európai és ázsiai piacokat is. Bacsa szerint a konzorcium hajlandó túllépni a spanyol kormány által felállított kettős mércén és újra megpróbálná nyélbe ütni az ügyletet.

Nem vívunk politikai csatákat. Egy professzionális ipari tervet tettünk le az asztalra, amire továbbra is nyitottak vagyunk.

– fogalmazott.

Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök szerint viszont Orbán Viktor magyar kormányfő Vlagyimir Putyin orosz elnök rajongója, aki térdre akarja kényszeríteni Ukrajnát. Hétfőn pedig a spanyol gazdasági tárca közöle, hogy az uniós jogi szabályokat szigorúan követve, alapos elemzőmunka után jutottak arra a következtetésre, hogy az ügylet leküzdhetetlen kockázatokat jelent a nemzetbiztonságra és a közrendre.