Tech-milliárdosok, akiket még gazdagabbá tett a mesterséges intelligencia

A tech-milliárdosok mellett is jól élnek a szupergazdagok

Most éppen Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója vezeti 235 milliárd dolláros vagyonnal a szupergazdagok listáját Bloomberg augusztusi adatai szerint . Második helyen Jeff Bezos, az Amazon alapítója áll 193 milliárd dollárral – Musk és Bezos gyakran helyet cserél. Mark Zuckerberg viszont szépen felzárkózott a harmadik helyre – ez főleg a mesterséges intelligencia fejlesztéseknek is köszönhető. Ázsia két leggazdagabb embere, az indiai Mukesh Ambani és Gautam Adani is az előkelő 11. és 12. helyet foglalja el a listán bő 100-100 milliárd dolláros vagyonnal. Nem véletlen, hogy indiaiak kerültek Ázsiából az első húszba, ugyanis évtizedek óta nem koncentrálódott olyan hatalmas vagyon az indiai társadalom leggazdagabb 1 százalékának a kezében, mint napjainkban.