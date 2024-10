A múlt hétvégén felröppent a hír, hogy az Ubisoft vezetői, a népes francia Guillemot-család kiadná kezei közül a világ egyik legismertebb (mára már kicsit inkább hírhedt) stúdióját, a vevő pedig a kínai Tencent lenne. A hír hallatára nemcsak a játékos közösség, hanem az Ubisoft-részvények is ugráltak örömükben. Bár a felvásárlás lehetőségét egyelőre egyik fél sem erősítette meg, az Ubisoft megítélése jelenleg nem éppen kecsegtető, ezért nem igazán lenne meglepő, ha valóban rászorulna egy vevőre.

Tencent-Ubisoft felvásárlás: megérné ez a francia stúdiónak? / Fotó: Omar Marques

A Bloomberg szerint természetesen többen is felkeresték az Ubisoftot és a Tencentet is, hogy kommentálják a hírt, de a francia cégből csak annyit sikerült kihúzni, hogy minden stratégiai lehetőséget felülvizsgálnak. Ez még valóban igaz is lehet, hiszen a vállalat az elmúlt egy év során elveszítette piaci értékének felét, és néhány húzó címe is alulteljesített, köztük a gyártási pokolban készült Skull and Bones vagy a Star Wars Outlaws.

A játékosok és a részvények is fényt láttak az alagút végén

A nemzetközi visszajelzés egyértelmű volt: az Ubisoftnak változás kell és ha magától nem tudja ezt megtenni, akkor új tulajdonosra van szüksége a szemléletváltáshoz. Ennek rengeteg játékos hangot is adott az Instagramon és az X-en is, viszont ami ennél is szembe tűnőbb, hogy

az Ubisoft-részvények hatalmasat, mintegy 33,5 százalékot ugrottak a hír felröppenésekor.

Ez örömteli hír a tulajdonos Guillemot-családtagjainak, ugyanis 2023 szeptembere óta 54 százalékot zuhantak a részvények. Mindez nem véletlen, ugyanis az Assassin’s Creed széria tavalyi része és a licenszelt Avatar: Frontiers of Pandora játék is finoman szólva nem hozta azokat a számokat, amiket vártak tőlük.

Az Ubisoft lejtmenete

Az Ubisoft tele van olyan franchise-okkal és játéksorozatcímekkel, melyek játékosok millióit tették már boldoggá az elmúlt 20 évben – visszagondolva, ennek tükrében még szomorúbb látni, hogy hova jutott mára a kiadó. A francia cég tulajdonában olyan nagy címek vannak, mint

Tom Clancy’s Splinter Cell, Ghost Recon, The Division és a Rainbow Six;

a South Park;

a Just Dance;

az Anno;

a Watch Dogs;

a Prince of Persia;

a Far Cry;

és nem utolsó sorban az Assassin’s Creed.

Bátran kijelenthető, hogy a legtöbb játékosnak vannak kellemes emlékei valamelyik címmel kapcsolatban, így minden egyes Ubisoft-bejelentéskor tűkön ülve várták, hogy melyik sorozat fog új résszel bővülni. Ahogy teltek az évek, a Splinter Cell szinte eltűnt, a Rainbox Sixből egy máig kiváló live service (folyamatosan frissülő) játék a Rainbox Six Siege képében, a Prince of Persia küszködik a visszatéréssel, a Far Cry és az Assassin’s Creed pedig évről évre megkapja a „kifáradt” jelzőt.

Az új címként érkező Avatar: Frontiers of Pandora sem szolgált vérfrissítésként a cégnek, ugyanis az eladások el sem érték a 2 millió példányt

– viszonyításként: az idei év egyik legjobban várt játéka, a Black Myth: Wukong a nyitónapján 2,2 millió játékossal rendelkezett és mára már átlépte a 10 millió eladott példányszámot.