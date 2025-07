Ez vár Budapestre: óriási beruházást jelentett be a Széchenyi-díjas cégtulajdonos

A napokban indult 4 milliárd forintos, teljes mértékben saját forrásból finanszírozott beruházás keretében a 77 Elektronika Kft. egy helyre költözteti teljes budapesti gyártókapacitását, és ezzel párhuzamosan jelentős technológiai korszerűsítést is végrehajt.

Zettwitz Sándor, a 77 Elektronika Kft . tulajdonosa átveszi a Széchenyi-díjat / Fotó: Koszticsák Szilárd

A világ közel száz országába exportáló 77 Elektronika Kft. legutóbb 2017-ben fogott hasonló léptékű fejlesztésbe, akkor egy önálló Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ épült, többek között 3D-s tervező szoftverekkel, modern elektronikai műszerparkkal és miniatűr alkatrészek tervezéséhez szükséges mikroszkópokkal felszerelve.

A most induló, 4 milliárd forintos beruházás azonban teljesen új időszámítást jelent a cég számára.

„A Dcont vércukormérő termékcsaládunk volt a világon az első, amely laboratóriumi pontosságú vércukormérést tett lehetővé az otthoni önellenőrzés során, most azon dolgozunk, hogy ezt is túlszárnyaljuk és 7,5-8 százalékra javítsuk a mérési pontosságot. Emellett stratégiai fókuszban van az UriSed vizeletüledék-vizsgáló rendszer új méréstechnológiákkal való kiegészítése, valamint egy gyors, innovatív diagnosztikai teszt kifejlesztése is” – mondta Zettwitz Sándor, a 77 Elektronika Kft. ügyvezető-tulajdonosa.

Az új létesítményben a cég teljes budapesti gyártóportfóliója egy helyre kerül, köztük a legújabb, kisebb kapacitású, automatizált vizeletvizsgáló berendezés gyártása is.

A beruházás nemcsak a belső működést optimalizálja, hanem a cég külső megítélésére is pozitívan hat: a megújult, modern környezet a partnerek és exportpiacok számára is vonzó képet fest a vállalat töretlen fejlődéséről, miközben a gyártási kapacitás érdemi növelésére a fejlesztés már rövid távon is lehetőséget biztosít.

„A most induló beruházás célja nem csupán ezek integrálása, hanem a teljes gyártási infrastruktúra korszerűsítése is. Az innovációkban továbbra is kiemelt szerep jut a mintegy százfős magyar kutató- és fejlesztő csapatunknak, a kiemelkedő hazai szakértelemnek.

Mindez persze nem valósulhat meg kellő támogatás nélkül, így továbbra is elkötelezettek vagyunk abban, hogy éves árbevételünk mintegy 6-7 százalékát k+f-re fordítsuk” – tette hozzá Zettwitz Sándor.