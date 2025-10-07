Vége a két évtizedes dominanciának: trónfosztás a keskenytörzsűek versenyében – új királyt koronáztak a Boeing után

Az Airbus újabb területen utasította maga mögé amerikai riválisát, a Boeinget azzal, hogy az éjjel leszállította legújabb Airbus A320-asát a szaúdi Flynas légitársaság számára. Ezzel 12 260-ra emelkedett a keskeny törzsű modellcsalád 1988-as sorozatgyártása óta a légitársaságoknak átadott utasszállítók száma.

Levegőbe emelkedik a China Eastern Airbus A320neo gépe. A Boeing búcsút intett az elsőségének. / Fotó: NurPhoto via AFP

A brit Cirium iparági tanácsadó cég adatai szerint ezzel eggyel megelőzte a legnagyobb ellenfél, a Boeinget hasonló kategóriájú 737-es gépcsaládját, amelynek első, menetrend szerint járatot teljesítő példánya 1968 februárjában, a Lufthansa kötelékében szállított utasokat.

Az Airbus-Boeing rivalizálás sosem ér véget

Ez a rivalizálás még jó ideig eltarthat a két óriáscég között, ugyanis jelenleg egyikük középtávú programjában sem szerepel az ezeket leváltó újabb modellcsalád tervezése. Pontosabban mindkét repülőgépgyártó óriás a következő évtizedre ígérte az új modelleket bevezetését, de a Reuters tudósítása szerint mindketten hétfőn a prágai ISTAT konferencián azt mondták, hogy valószínűleg egyhamar nem kezdik meg a fejlesztést, inkább megvárják, míg a motortechnológia magasabb fejlettségi szintre jut. Eredetileg mind

a Boeing 737

és az Airbus 320

modellcsaládot a nagy légügyi csomópontok kiszolgálására terveztek, innen tolódott el a kereslet a diszkont légitársaságok irányába, a fapadosok között gyakorlatilag tarol ez a két típus.

A terrortámadás és a pandémia megváltoztatta az erőviszonyokat

Vízválasztó volt a versenyükben az Al-Kaida amerikai célpontok ellen végrehajtott 2001. szeptember 11-i repülőgépes terrortámadása, melynek következtében a Boeing a bekövetkezett keresletcsökkenésre reagálva lassította a szállításait, miközben az Airbus "rárepült" a fapadosokra.

A nagy testvér árnyékában a vékony törzsű Boeing 737 MAX. A Ryanair a flottáját a Boeingekre építette. / Fotó: NurPhoto via AFP

A franciaországi Toulouse-ban található Airbus gyártó- és fejlesztőbázisban a páneurópai cég mérnökei adaptálták a a fly-by-wire számítógépes vezérlést a hagyományos utasszállító repülőgépeikre, az úttörő technológia később széles körben elfogadottá vált és versenyelőnyt jelentett számukra.

Tragédiák, mulasztások sorozata a Boeingnél

A 737 MAX családjának debütálását követően felzárkózhatott volna a Boeing, de a malajziai Lion Air gépének 2018-as, majd az Ethiopian Airlines repülőjének 2019-es lezuhanása kapcsán kiderült, hogy a Boeing katasztrofális következményekkel járó tervezési hibákat követett (és hallgatott) el.

Az amerikai vállalat Boeing MAX 8-as gépeit a földre parancsolták,

s a hibák kijavítása után szállíthattak csak újra utasokat, a repülésbiztonsági hatóságok hozzájárulása után. A felügyeletek nem siették el az engedélyek kiadását, két év helyben járás után futhatott fel ismét a MAX-ok gyártása, pontosabban addig raktárkészleteiket tölthették fel az amerikaiak. Utolsóként, a zárlat után három évvel az egyik legnagyobb vásárló, Kína engedte vissza légterébe a MAX-okat.