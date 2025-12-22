Itt a vége: befejezte a benzines autók gyártását Európa egyik legnagyobb járműgyártója, mostantól csak elektromos lesz – legördült az utolsó autó

Az utolsó benzines Jaguar F-Pace SVR is legördült a solihulli gyártósorról, ezzel pedig véget ér a márka belső égésű motoros korszaka: a brit luxusikon teljesen átáll az elektromos autók gyártására, annak ellenére, hogy a piaci visszajelzések és az online kritikák nem erre buzdítják a cégvezetést.

Egy korszak zárult le a Jaguarnál: az utolsó belső égésű autó is legördült a gyártósorról, a cég pedig teljesen az elektromos jövőre vált / Fotó: TT News Agency via AFP

A CarExpert értesülései szerint az utolsó belső égésű Jaguar egy 5,0 literes szuperfeltöltős V8-as motorral szerelt fekete F-Pace SVR volt, amelyet a Jaguar Enthusiasts Club szerint a Jaguar Daimler Heritage Trust kapott meg Gaydonban.

A gyártó hivatalosan nem jelentette be a történelmi pillanatot, de a döntés jelzi: a Jaguar végleg búcsút int a benzin- és dízelmotoroknak, bár az F-Pace készletei elegendőek a 2026-os évig.

Teljesen elektromossá válik a Jaguar

Az indiai Tata Motors tulajdonában álló Jaguar Land Rover még 2021-ben jelentette be, hogy teljesen elektromos márkává válik. Sok rivális – köztük a Mercedes-Benz és a Volvo – az eredeti tervekhez képest visszavett az EV-célokból, miután a piaci kereslet lassabban nőtt a vártnál. A Jaguar azonban kitart elkötelezettsége mellett, és az elektromos modellpaletta fejlesztésére összpontosít.

A változás része volt a 2024-es Type 00 koncepció bemutatása, az új logó és a marketingkampány, amely kemény online kritikát váltott ki. A GT modell prototípusát is bemutatták a sajtónak, bár még erősen álcázták a járművet. A 5,4 méter hosszú autó három elektromos motorral rendelkezik, amelyek együttes teljesítménye a gyártó szerint meghaladja az 1000 lóerőt (745 kilowatt).

Az átállás nem zajlott botránymentesen: Adrian Mardell vezérigazgató lemondott, helyére P. B. Balaji érkezett, a solihulli gyár pedig ideiglenesen bezárt egy globális kibertámadás miatt.

További vitát váltott ki Gerry McGovern, a Land Rover évtizedeken át dolgozó vezető tervezőjének távozása, bár a cég hivatalosan még nem erősítette meg, hogy elbocsátották.

Az értékesítési adatok is jelezték a változást: a Jaguar Australia november végéig mindössze 493 autót értékesített, a készletek pedig gyorsan fogytak az új generációs modellek érkezése előtt. A brit márka ezzel hivatalosan is a teljes elektromos jövőre koncentrál, lezárva egy évtizedeken átívelő benzines korszakot, amely a sportos brit autóik ikonikus hangját jelentette.