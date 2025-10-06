Most történik: újraindítják Európa egyik legnagyobb autógyárát, irgalmatlan pénzbe kerül – árgus szemekkel figyeli a világ, sikerül-e

A Jaguar Land Rover a következő napokban újraindítja gyártási tevékenységét, miután szeptember elején kénytelen volt leállítani a termelést. Az autóipari vállalat naponta mintegy ezer autót gyártott, ebből 700-at az Egyesült Királyságban. Augusztus végén azonban le kellett állítania a munkát, miután szervezett bűnözők feltörték a rendszereit.
Az indiai Tata Motors tulajdonában lévő autógyártó az Egyesült Királyságban Solihullban és Halewoodban rendelkezik autógyárakkal, valamint Wolverhamptonban egy motorgyárral.
A tervek szerint a gyártás először a wolverhamptoni motorgyárban indul újra, október 6-án, hétfőn. Ezt követően a többi gyárban is fokozatosan újraindul a termelés, azonban várhatóan több hétbe telik, mire a gyártósorok újra teljes kapacitással működnek majd – adta hírül a FleetNews.
„Továbbra is éjjel-nappal dolgozunk a kiberbiztonsági szakértőkkel, az Egyesült Királyság Nemzeti Kiberbiztonsági Központjának szakembereivel és a bűnüldöző szervekkel, hogy az újraindítás biztonságos módon történjen” – írta közleményében a vállalat. Hozzátették, hogy még sok tennivalójuk van, de a helyreállítás alapvető munkálatai már javában folynak.
A Jaguar Land Rover digitális megoldásainak jelentős része már újra elérhető. Ez többek között magában foglalja az alkatrészlogisztikai tevékenységet is, amely a márkakereskedőket támogatja szervizeléssel, karbantartással és javítással. A négy héttel ezelőtti kibertámadás óta ezeket szintén le kellett állítania a márkának.
Nagy-Britannia 1,5 milliárd font hitelgaranciával támogatja a Jaguar Land Rover talpra állását. A kormány különböző lehetőségeket vizsgált a vállalat és beszállítói láncának támogatására. Néhány kisebb beszállító jelezte, hogy legfeljebb egy hétig bírják még készpénzzel – írta szeptember végén a Reuters.
„Ez a hitelgarancia segíteni fog a beszállítói lánc támogatásában és a magasan képzett munkahelyek megőrzésében” – jelentette ki Peter Kyle technológiai miniszter.
A minisztérium hozzátette, hogy a hitelt magánfinanszírozásból nyújtják, amelyet a brit exporthitel-ügynökség, a UK Export Finance garantál, és várhatóan 1,5 milliárd fontos támogatást biztosít az autógyártó beszállítói láncának.
