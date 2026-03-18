Ennyi volt, döntött az ázsiai multi: eladja a magyar óriásgyárát, már keresik rá a vevőt – ez áll a háttérben
Az LG Chem megkezdte a vevők keresését nyergesújfalui leányvállalatának alapfilmgyártó üzletágára – írta meg a dél-koreai ChosunBiz.
A lépés nem pusztán portfóliótisztításnak tűnik, hanem annak jele, hogy a korábban stratégiai jelentőségűnek tartott beruházás eredeti koncepciója módosult.
Az alapfólia-szeparátor, amelynek értékesítésére az LG Chem törekszik, az akkumulátorszeparátorokhoz szükséges hordozóréteget (alapfóliát) előállító üzletág. Az akkumulátorszeparátorok kulcsfontosságú anyagok: megakadályozzák a katód és az anód közötti elektromos érintkezést, miközben lehetővé teszik a lítiumionok áramlását; az elektromosjármű-akkumulátorok biztonságát és teljesítményét meghatározó komponensekként tartják számon őket.
LG Chem: már keresi a vevőt
Az Economx szemléje szerint háttérben a piac gyors és kegyetlen átalakulása áll. Az akkumulátorszeparátorok gyártása mára elveszítette korábbi high-tech jellegét, és tömegtermékké vált, ahol az árverseny dominál.
A kínai gyártók kapacitásbővítése olyan nyomást helyezett a piacra, amellyel a koreai és japán szereplők már nem tudnak, vagy nem akarnak versenyezni.
A ChosunBiz szerint az LG Chem ezért az alacsony árrésű tevékenységek leépítésével a magasabb hozzáadott értékű termékek felé fordulna.
Korában a Világgazdaság is megírta, hogy újragondolja magyarországi közös akkuszeparátor-vállalati részvételét az LG Chem. Közös vállalkozásban hoz létre 1000 milliárd von (akkori árfolyamán közel 270 milliárd forint) értékű beruházással akkumulátorszeparátor-gyárat az LG Chem és a japán Toray Industries Magyarországon – ezt még 2021 őszén jelentette be a dél-koreai cég.
A közös vállalkozás ambiciózus termelési célokat fogalmazott meg. A vegyesvállalat alapításakor a tulajdonosi szerkezet 50-50 százalékos volt, és társkereskedelmi igazgatói (co-CEO) rendszerben működött. Lee Yu-min, az LG Chem európai üzletfejlesztési részlegének vezetője, valamint Yoshimura Ikuo, a Toray magyarországi leányvállalatának vezetője voltak az első társelnökök. Aztán 2024 decemberében az LG Chem és a Toray az üzletrészek módosítását tervezte, 70 százalék az LG Chem és 30 százalék a Toray javára – figyelembe véve a hosszú távú eltolódást egy LG Chem-központú struktúra felé.
A japán partner azonban 2024 végén jelentős veszteséggel szállt ki az üzletből. Ezzel az eredeti technológiai együttműködés is felbomlott, az alapanyaggyártás pedig az LG számára egyre inkább teherré vált.
Nagy kérdés, ki veszi át az LG Chem üzletágát. A legesélyesebb vevők éppen azok a kínai cégek lehetnek, amelyek árversenye kiszorította a koreai és japán szereplőket.