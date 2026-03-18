Ennyi volt, döntött az ázsiai multi: eladja a magyar óriásgyárát, már keresik rá a vevőt – ez áll a háttérben

Az LG Chem megkezdte a vevők keresését nyergesújfalui leányvállalatának alapfilmgyártó üzletágára – írta meg a dél-koreai ChosunBiz.

A lépés nem pusztán portfóliótisztításnak tűnik, hanem annak jele, hogy a korábban stratégiai jelentőségűnek tartott beruházás eredeti koncepciója módosult.

Az alapfólia-szeparátor, amelynek értékesítésére az LG Chem törekszik, az akkumulátorszeparátorokhoz szükséges hordozóréteget (alapfóliát) előállító üzletág. Az akkumulátorszeparátorok kulcsfontosságú anyagok: megakadályozzák a katód és az anód közötti elektromos érintkezést, miközben lehetővé teszik a lítiumionok áramlását; az elektromosjármű-akkumulátorok biztonságát és teljesítményét meghatározó komponensekként tartják számon őket.

LG Chem: már keresi a vevőt

Az Economx szemléje szerint háttérben a piac gyors és kegyetlen átalakulása áll. Az akkumulátorszeparátorok gyártása mára elveszítette korábbi high-tech jellegét, és tömegtermékké vált, ahol az árverseny dominál.

A kínai gyártók kapacitásbővítése olyan nyomást helyezett a piacra, amellyel a koreai és japán szereplők már nem tudnak, vagy nem akarnak versenyezni.

A ChosunBiz szerint az LG Chem ezért az alacsony árrésű tevékenységek leépítésével a magasabb hozzáadott értékű termékek felé fordulna.

Korában a Világgazdaság is megírta, hogy újragondolja magyarországi közös akkuszeparátor-vállalati részvételét az LG Chem. Közös vállalkozásban hoz létre 1000 milliárd von (akkori árfolyamán közel 270 milliárd forint) értékű beruházással akkumulátorszeparátor-gyárat az LG Chem és a japán Toray Industries Magyarországon – ezt még 2021 őszén jelentette be a dél-koreai cég.

A közös vállalkozás ambiciózus termelési célokat fogalmazott meg. A vegyesvállalat alapításakor a tulajdonosi szerkezet 50-50 százalékos volt, és társkereskedelmi igazgatói (co-CEO) rendszerben működött. Lee Yu-min, az LG Chem európai üzletfejlesztési részlegének vezetője, valamint Yoshimura Ikuo, a Toray magyarországi leányvállalatának vezetője voltak az első társelnökök. Aztán 2024 decemberében az LG Chem és a Toray az üzletrészek módosítását tervezte, 70 százalék az LG Chem és 30 százalék a Toray javára – figyelembe véve a hosszú távú eltolódást egy LG Chem-központú struktúra felé.