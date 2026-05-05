Megkongatták a vészharangot: drámai mértékben zuhannak az olajtartalékok – ebből hatalmas válság lehet

A globális olajkészletek áprilisban rekord ütemben csökkentek a közel-keleti konfliktus okozta ellátási feszültségek hatására. Ez a folyamat tovább növeli az árak emelkedésének kockázatát a nyári utazási szezon előtt – írja a Financial Times.

Egymilliárd hordóval kevesebb: az iráni háború átírja az energiapiacot / Fotó: Anadolu via AFP

Az S&P Global Energy becslése szerint a nyersolaj-készletek közel 200 millió hordóval, azaz napi 6,6 millió hordós ütemben apadtak. Ez akkor történt, amikor a magasabb árak már magukkal hozták a kereslet mintegy 5 millió hordó/napos zuhanását – a koronavírus-járvány óta a legnagyobb visszaesést

„Ez óriási mértékű, messze meghaladja a szokásos ingadozást” – mondta Jim Burkhard, az S&P nyersolaj-kutatással foglalkozó részlegének vezetője a lapnak. Emlékeztetett: egy átlagos hónapban a globális készletek mindössze néhány százezer és egymillió hordó között ingadoznak. „A piac elkerülhetetlen szembenézése közeleg" – fogalmazott.

Burkhard szerint az olajpiac az iráni háború kezdete óta összesen egymilliárd hordónyi kínálattól esett el, és bár a kereslet gyorsan csökken, az messze elmarad a kínálatkiesés mértékétől. Hozzátette: a nyersolaj árának további emelkedésére kell számítani.

Korlátozták a Hormuzi-szoros forgalmát

Irán és az Egyesült Államok egyaránt korlátozta a forgalmat a Hormuzi-szoroson – a térség kulcsfontosságú vízi útvonalán –, miközben katonai csapások sérüléseket okoztak az energiainfrastruktúrában is. A kereskedők arra figyelmeztetnek, hogy az árak akár drasztikusabban is emelkedhetnek, amint a globális készletek egy kritikus küszöb alá esnek.

Egyes előrejelzések szerint ez a fordulópont heteken belül bekövetkezhet. Kedden az irányadó Brent típusú nyersolaj ára mintegy 4 százalékkal, 110 dollárra esett vissza hordónként, miután az USA és Irán között kötött tűzszünet – egy nappal korábbi incidensek ellenére – egyelőre tartja magát.

Burkhard szerint a globális olajkészletek összesen mintegy 4 milliárd hordót tesznek ki, ám ennek jelentős hányada az operatív működéshez – finomítók üzemeltetéséhez, vezetékek nyomás alatt tartásához – kötött, ami szűkíti a ténylegesen mozgósítható tartalékokat.