Borzasztó napja van Von der Leyennek: szinte egyidőben bukott meg a Brüsszel-barát román kormány, és bízták meg a "bolgár Orbánt"

Ilijana Jotova bolgár elnök kedden az április 19-i választásokon győztes Progresszív Bulgária (PB) párt vezetőjét, Rumen Radevet bízta meg kormányalakítással. A Radev korábbi államfő vezette PB 131 képviselői mandátumhoz jutott a 240 fős parlamentben.

Rumen Radev, a Progresszív Bulgária párt vezetője / Fotó: AFP

A 62 éves Radev, aki egykor vadászpilóta volt, januárban azért mondott le államfői posztjáról, hogy indulhasson a választáson. A PB parlamenti frakciójának vezetője, Petar Vitanov az államfővel folytatott konzultációkon kijelentette, hogy a párt az elszabadult infláció és az ország elszegényedésének problémájáját is kezelésbe kívánja venni.

"Megígérhetjük, hogy véget vetünk a politikai válságnak, és választ tudunk adni azokra a kihívásokra, amelyek miatt a választók a úgy döntöttek, hogy a hatalmat a mi kezünkbe adják, ezek a problémák konkrétan a hirtelen elszegényedés és az elszabadult infláció" – hangoztatta. Vitanov hangsúlyozta: egy egész törvénycsomagot terjesztünk elő az igazságosság helyreállítása és a lakosság elszegényedésével kapcsolatos problémák megoldása végett.

A többi politikai erő képviselői ígéretet tettek arra, hogy konstruktív ellenzékként fognak fellépni, és kifejezték hajlandóságukat arra, hogy támogatni fogják a többség kezdeményezéseit az ország pénzügyi stabilitásának biztosítása, a 2026-os költségvetés elfogadása, valamint az igazságszolgáltatási rendszer reformjának végrehajtása terén.

Megbukott a román kormány

A mai nap másik jelentős eseménye, aminek biztosan nem örülnek az Európai Unió központjában, és különösen nem Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, hogy megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) és az ellenzékben lévő Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg, ami rekordnak számít az ország rendszerváltás utáni történetében.

A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatására, legalább 233 voksra volt szükség. A bizalmatlansági indítvány kezdeményezői azzal vádolták a kormányt, hogy a legfontosabb állami vállalatok privatizációjával, közvita és a politikai egyeztetés megkerülésével gyengítené az állam befolyását stratégiai ágazatokban.