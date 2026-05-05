Szabályos lakásépítési boom van ebben a két magyar nagyvárosban – az Orbán-kormány több döntése van a háttérben

Debrecenben épül a legtöbb lakás a megyei jogú városok közül. A tendencia 2026-ban is folytatódhat, mivel az Otthon Start Program keretében kétezernél is több új lakás épül a cívisvárosban – írta meg a Dehír hírportál.

Felpörögnek a lakásépítések Debrecenben / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A helyi lap egy független pénzügyi közvetítő és összehasonlító portál adataira hivatkozva arról számolt be, hogy 2025-ben 926 új lakást építését engedélyezték Debrecenben,

amivel az első helyen áll Magyarországon.

A második helyen Szeged végzett, ahol 864 lakást engedélyeztek. A helyi hírportál szerint erős az összefüggés a helyi gazdaság ereje és az új lakásépítések száma között. Debrecenben jelenleg több nagy lakásfejlesztési projekt is zajlik, ezek közül jó néhány az Otthon Start Programhoz kapcsolódik.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai szerint a magyarországi lakásárak 2025 utolsó negyedévében 23,5 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Ez az egyik legmagasabb éves növekedési ütem az elmúlt két évtizedben.

Szintén a Dehír számolt be róla korábban, hogy az Otthon Start Programban eddig bejelentett debreceni lakásépítési fejlesztésekről adott tájékoztatást a közgyűlés ülésén a városi főépítész. Amennyiben egy fejlesztő vállalja, hogy egybefüggően minimum 250 lakást épít, melyek legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek, akkor kezdeményezheti, hogy a fejlesztését kiemelt beruházássá nyilvánítsák, így gyorsítva a hatósági eljárásokat.

Akár 2500 lakás is épülhet idén a cívisvárosban

A városi főépítész tájékoztatása szerint eddig ezzel a lehetőséggel négy debreceni beruházásnál éltek:

A Vámospércsi út 86. szám alatti telken 662 lakást terveznek építeni.

A Hajnal utca 20. szám alatt lakó rendeltetésű és azokat kiszolgáló építmények fejlesztésére irányuló beruházás zajlik, itt 400 db új lakás várja majd a leendő tulajdonosait.

A Zúzmara utca 3. szám alatt komplex, nagy zöldfelületi arányú vízparti lakókörnyezet kialakítására irányuló beruházás keretében 400 új lakás épülhet meg.

A legnagyobb projekt Diószegi út 1-3. szám alatti, a 2023-ban lebontott Barnevál területéhez köthető, ahol lakóterület, kereskedelmi, szolgáltató, valamint közösségi funkciókkal kiegészített terület fejlesztése történik majd meg. Itt összesen 789 lakást építenek meg.

Összesen tehát mintegy 2251 lakás épülhet meg ebben a konstrukcióban Debrecenben csak az eddigi bejelentések alapján. Papp László polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy számos olyan fejlesztés is elindulta megyei jogú városban, melyeknél a lakásszám nem éri el a 250-et, így azok nem szerepelnek ebben a tájékoztatóban. Azokkal együtt szerinte 2500-nál is több lakás épülhet a városban.