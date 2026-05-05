Donald Trump egyre frusztráltabb iráni háború miatt: most Leó pápának esett neki – „sok katolikust veszélyeztet”

Az amerikai elnök váratlan kirohanást intézett XIV. Leó ellen. Donald Trump szerint nem szabad hagyni, hogy Iránnak atomfegyvere legyen.
2026.05.05, 20:34

Donald Trump amerikai elnök ismét bírálta XIV. Leó pápát, azt állítva, hogy a pápa sok katolikust veszélyeztet az iráni háborúval kapcsolatos megjegyzései miatt. „A pápa inkább arról beszél, hogy rendben van, ha Irán nukleáris fegyverrel rendelkezik” – mondta Trump egy, Hugh Hewitt konzervatív rádiós műsorvezetőnek adott interjúban, amelyet hétfőn sugároztak.

Donald Trump kemény kritikával illette XIV. Leó pápát / Fotó: Mandel Ngan / AFP

„Szerintem ez nem túl jó. Úgy gondolom, hogy sok katolikust és sok más embert veszélyeztet."

De ha a pápán múlik, akkor szerinte teljesen rendben van, ha Iránnak nukleáris fegyvere van

 – jelentette ki az Amerikai Egyesült Államok elnöke.

A CNN cikke felidézte, hogy XIV. Leó pápa soha nem mondta, hogy Iránnak nukleáris fegyverrel kellene rendelkeznie, ugyanakkor többször is kifejezte ellenérzését a perzsa ország elleni háborúval, valamint a libanoni konfliktus ezt követő eszkalációjával kapcsolatban, miközben párbeszédre szólította fel a feleket.

Többen is elítélték Donald Trump kirohanását

Donald Trump legutóbbi kijelentéseire reagálva Antonio Tajani olasz külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy „a Szentatya elleni támadások nem elfogadhatók, és a béke ügyét sem szolgálják.” Nyilatkozatában nem utalt közvetlenül az amerikai elnök interjújára.

„Megerősítem támogatásomat XIV. Leó pápa minden cselekedete és szava iránt. Ezek a párbeszéd, az emberi élet értéke és a szabadság melletti tanúságtételek” – írta Tajani az X-en.

A Vatikán államtitkára, Pietro Parolin bíboros is reagált, kijelentve, hogy a pápa már válaszolt. „Nem tennék hozzá semmit. A pápa nagyon keresztény választ adott, azt mondta, azt teszi, amit a szerepe megkövetel, vagyis a békét hirdeti.”

Az első amerikai pápa korábban azt mondta, hogy nem áll érdekében, hogy vitába szálljon Trumppal az iráni háborúról, miután ismételten békére szólított fel a Közel-Keleten. A legutóbbi szóváltás alig két nappal azelőtt történt, hogy a tervek szerint Leó pápa találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a Vatikán Apostoli Palotájában.

