Szenzáció, új óriásbank jöhet Magyarországra, izgulhat az OTP: erről tárgyalt Magyar Péter az első külföldi útján? – azonnal megszólalt az egyik legnagyobb pénzintézet

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Új szereplő jelenhet meg a magyar bankszektorban: egyre több piaci információ utal arra, hogy a lengyel PKO Bank magyarországi terjeszkedést fontolgat. Bár a találgatások az MBH Bankkal kapcsolatban is felmerültek, a pénzintézet határozottan cáfolta, hogy ilyen tárgyalások zajlanának – írta az Index.
Új jelentős szereplő jelenhet meg a magyar bankszektorban: piaci értesülések szerint a lengyel PKO Bank magyarországi terjeszkedést fontolgat. A lengyel pénzintézet hazája legnagyobb bankja, amely az elmúlt években regionális növekedési ambícióit is többször jelezte.
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A VSquare hírlevelében megjelent információk szerint több, kormányközeli és pénzügyi szakértői forrása is arról számolt be, hogy a PKO Bank esetleges magyarországi megjelenése a közelmúlt magas szintű lengyel-magyar egyeztetésein is napirendre került.
A hírlevél szerint egy, a PKO gondolkodására rálátó forrás azt is megerősítette, hogy a magyarországi belépés valóban szerepel a bank tervei között. Ugyanez a forrás ugyanakkor azt állította, hogy bármilyen, az MBH Bankot érintő tranzakció csak akkor képzelhető el, ha a jelenlegi tulajdonosi kör jelentősen átalakul.
Az értesülések nyomán az MBH Bank neve is felmerült, azonban a pénzintézet az Index megkeresésére egyértelműen cáfolta a híreszteléseket.
Az értesülés valótlan: az MBH Bankkal kapcsolatban nem folynak ilyen tárgyalások, a cikkben említett ügyletre vonatkozó ajánlatról sincs tudomása a banknak
– közölte a pénzintézet.
A bank korábbi nyilatkozatai is arra utalnak, hogy jelenleg nem számolnak szakmai stratégiai befektető bevonásával. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató néhány hónapja a Portfolionak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a magyar tulajdonú bankrendszer stratégiai jelentőségű, mert válsághelyzetekben is képes biztosítani a vállalkozások és a lakosság finanszírozását.
Ugyanakkor azt is elismerte, hogy a magyar bankpiac a jelentős lakossági és vállalati hitelállomány miatt vonzó a nemzetközi pénzügyi szereplők számára.
Azt is jelezte, hogy az MBH nem zárkózik el a nemzetközi pénzügyi befektetők megjelenésétől, amennyiben az összhangban áll a bank hosszú távú stratégiájával.
Piaci források szerint ugyanakkor üzletileg nehezen lenne indokolható egy olyan konstrukció, amelyben a PKO Bank kizárólag az MBH vállalati üzletágát szerezné meg. Egyelőre így a magyarországi terjeszkedésről szóló információk inkább a piaci találgatások szintjén mozognak, miközben az MBH Bank továbbra is határozottan cáfolja, hogy bármilyen egyeztetés vagy ajánlat lenne folyamatban.
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