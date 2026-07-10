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készpénzhasználat

Rekordcímletet dob piacra Ukrajna, egyre több készpénzre van szükség – bemutatták a 2000 hrivnyás bankjegyet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új korszak kezdődik az ukrán pénztárcákban: megérkezik a 2000 hrivnyás bankjegy. A lépést a háború okozta gazdasági változások és az egyre nagyobb készpénzforgalom tette szükségessé Ukrajnában.
VG
2026.07.10, 18:23
Frissítve: 2026.07.10, 18:42

Ukrajna szeptember 4-én forgalomba hozza történetének legnagyobb címletű bankjegyét, a 2000 hrivnyást. A jegybank szerint a háború, az infláció és a készpénzigény növekedése indokolja az új fizetőeszköz bevezetését.

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Egyre több készpénz kering Ukrajnában, ezért új bankjegyet bocsát ki a jegybank / Fotó: OleksandraBolotina

Az ukrán jegybank pénteken bejelentette, hogy szeptember 4-től forgalomba hozza az új, 2000 hrivnyás bankjegyet, amely az ország eddigi legnagyobb címletű fizetőeszköze lesz. 

A kék színű bankjegy jelenlegi árfolyamon nagyjából 45 amerikai dollárnak megfelelő értéket képvisel.

Andrij Pishnij jegybankelnök a bemutatón hangsúlyozta, hogy a gazdaság folyamatosan változik: emelkednek a jövedelmek és az árak, nő a forgalomban lévő készpénz mennyisége, miközben a lakosság fizetési szokásai is átalakulnak. Hozzátette, hogy a háború egyértelművé tette: a pénzügyi rendszer ellenálló képességéhez nemcsak fejlett elektronikus fizetési infrastruktúrára, hanem a készpénz folyamatos elérhetőségére is szükség van.

Bár Ukrajnában a mindennapi fizetések többsége továbbra is elektronikus úton történik, a háborús körülmények miatt jelentősen nőtt a készpénz iránti igény. Ez különösen fontos a frontvonalhoz közeli térségekben, ahol az áramkimaradások, a távközlési problémák vagy a banki szolgáltatások akadozása miatt sokszor csak készpénzzel lehet fizetni.

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Készpénzhiány alakult ki Ukrajnában

A jegybank adatai szerint 2026 júliusának elején már 970 milliárd hrivnya volt forgalomban készpénz formájában, szemben a 2019-es, az 1000 hrivnyás bankjegy bevezetésekor mért mintegy 390 milliárd hrivnyával. Az 1000 hrivnyás címlet ma már az összes forgalomban lévő bankjegy értékének több mint 55 százalékát teszi ki, ami a jegybank szerint indokolttá tette egy még nagyobb címlet bevezetését.

Az új bankjegytől a központi bank azt várja, hogy csökkennek a készpénz-logisztikai költségek, egyszerűbbé válik a bankjegyek szállítása és kezelése, miközben a készpénzellátás is hatékonyabb lesz.

A 2000 hrivnyás bankjegyen Vaszil Sztusz ukrán költő és emberi jogi aktivista portréja szerepel, akit a szovjet hatóságok éveken át bebörtönöztek az ukrán nemzeti kultúra és az emberi jogok melletti kiállása miatt. Ruszlan Sztefancsuk házelnök szerint a választás szimbolikus jelentőségű, mert Ukrajna jelenleg is identitásának megvédéséért küzd.

Egyre több készpénzt halmoznak fel az emberek, a jegybank próbálja szépíteni a történetet

Az orosz támadások és az ezek nyomán egyre gyakoribbá váló áramkimaradások alapjaiban alakítják át az ukránok mindennapjait és pénzügyi szokásait is. A boltokban, piacokon, kisebb szolgáltatóknál egyre gyakrabban kerül elő a készpénz, miközben az Ukrán Nemzeti Bank friss adatai szerint 2025-ben látványosan nőtt a forgalomban lévő készpénzmennyiség. Felmerül a kérdés: visszafordult az ország a készpénzes gazdaság felé?

 

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