Csönd van a Trump elleni merényletről, közben az elnök drámai bejelentést tett – most egy dologba kapaszkodik az olajpiac, Kataron sok minden múlhat
Donald Trump szerint vége az iráni tűzszünetnek, de folytatódnak az amerikai–iráni tárgyalások – az olajpiac pedig várhatóan megkönnyebbült, legalábbis az árakban nem látszik piaci aggodalom a potenciálisan újabb eszkalációs hullám hírére. Az elnök saját közösségi felületén, a Truth Social-on azt írta, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság kérte a tárgyalások folytatását, az Egyesült Államok pedig beleegyezett, de egyértelművé tette Teherán számára, hogy a tűzszünet véget ért. A bejelentés azt követően érkezett, hogy a hét elején három katari és szaúdi kereskedelmi tartályhajót támadtak meg a Perzsa-öbölben. Az incidensek nyomán az Egyesült Államok iráni célpontokat támadott, Irán pedig csütörtökön válaszcsapásokat mért amerikai katonai létesítményekre a Perzsa-öböl térségében.
A tűzszünetnek vége, a forgalom lassul Hormuznál
A Reuters értesülése szerint pénteken katari tárgyalók utaztak Iránba, hogy megpróbálják enyhíteni a feszültséget az amerikai és az iráni csapásokat követően, valamint egyeztessenek a Hormuzi-szoros hajózási rendjéről. A megbeszélések célja az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési megállapodás végrehajtása, illetve azoknak a vitás kérdéseknek a rendezése, amelyek a legutóbbi eszkalációhoz vezettek, köztük a szorosban történő hajózás szabályozása.
Az iráni, általában a hivatalos teheráni álláspontot közlő Tasnim hírügynökség is arról számolt be, hogy katari küldöttség érkezett Teheránba. Elemzők szerint Doha ezzel igyekszik megerősíteni közvetítői szerepét a konfliktusban, különösen azt követően, hogy korábban Katar bírálta Iránt egy, a Hormuzi-szorosban történt incidens miatt.
A Reuters szerint pénteken
a Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajó-forgalom is lassult.
A támadások ismét ráirányították a figyelmet arra, milyen sérülékeny a globális olajellátás és a tengeri szállítmányozás, valamint arra, hogy a térségben kialakult átmeneti nyugalom továbbra is rendkívül törékeny.
Így reagáltak ma az olajárak
A pénteki, július 10-i kereskedésben az olajárak enyhe korrekciót mutattak be és némileg mérséklődtek is, miután a piaci szereplők megkönnyebbüléssel fogadták, hogy az Egyesült Államok és Irán a fegyveres villongások ellenére folytatják a tárgyalásokat. A szerdai hirtelen árrobbanás után a piac igyekszik beárazni a feszült helyzetben kialakuló „új normálist”.
Cikkönk készítésekor a két fő olajfajtánál a következő árakat látni:
- Brent nyersolaj: a nemzetközi irányadó árfolyam a tegnapi esést folytatva 72 dollár/hordó alá (közel 71,5–71,8 dollárra) korrigált vissza. Ezzel együtt a Brent közel 5–6 százalékos összesített heti emelkedéssel zárhat a szerdai emelkedés miatt.
- WTI nyersolaj: az amerikai könnyűolaj ára szintén mérséklődött a korábbi csúcsokról, és 68–69 dollár/hordó környékén mozog.
Bár Donald Trump elnök bejelentette a tűzszünet végét, a Bloomberg mai jelentése szerint a felek nem csak, hogy hajlandók a tárgyalások folytatására, de Washington és Teherán között nem is szakadtak meg a diplomáciai egyeztetések. A technikai és béketárgyalások a színfalak mögött zajlanak, s már önmagában ennek ténye megnyugtatta a záráshoz készülőső tőzsdéket.
Miközben a nyersolaj ára ma mérséklődött, a benzin- és dízelpiacok továbbra is ellátási feszültséget jeleznek. A finomított termékek szállítása elmarad a nyersolajétól, amit tovább súlyosbít, hogy Oroszország a finomítói infrastruktúráját ért ukrán támadások miatt exporttilalmat vezetett be a dízelre. Ez tartós inflációs nyomást jelenthet a fogyasztók számára is.
Izrael iráni merénylettervre figyelmeztette Washingtont
Közben újabb aggasztó hírek érkeztek a közel-keleti konfliktus kapcsán. Miként lapunkban arról beszámoltunk, a The Wall Street Journal és a CNN bennfentes forrásaira hivatkozva azt állítja, hogy Izrael hírszerzési információkat adott át az Egyesült Államoknak egy Donald Trump elleni feltételezett iráni merénylettervről. A figyelmeztetést a héten továbbították az amerikai hatóságoknak.
Amerikai tisztségviselők ugyanakkor úgy vélik, az izraeli jelzés célja akár az is lehetett, hogy befolyásolja Donald Trump döntéseit az Irán elleni katonai fellépés további szigorításáról.
Az értesülések nem tartalmaznak részleteket a feltételezett merénylettervről.
Irán 2020 óta – azóta, hogy az Egyesült Államok célzott akcióban megölte Kászem Szolejmáni tábornokot, az iráni Forradalmi Gárda Kudsz Erőinek parancsnokát – rendszeresen hangoztatja, hogy felelősségre kívánja vonni Donald Trumpot, és több alkalommal is nyilvánosan fenyegette az amerikai elnököt.