Csönd van a Trump elleni merényletről, közben az elnök drámai bejelentést tett – most egy dologba kapaszkodik az olajpiac, Kataron sok minden múlhat

Donald Trump szerint vége az iráni tűzszünetnek, de folytatódnak az amerikai–iráni tárgyalások – az olajpiac pedig várhatóan megkönnyebbült, legalábbis az árakban nem látszik piaci aggodalom a potenciálisan újabb eszkalációs hullám hírére. Az elnök saját közösségi felületén, a Truth Social-on azt írta, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság kérte a tárgyalások folytatását, az Egyesült Államok pedig beleegyezett, de egyértelművé tette Teherán számára, hogy a tűzszünet véget ért. A bejelentés azt követően érkezett, hogy a hét elején három katari és szaúdi kereskedelmi tartályhajót támadtak meg a Perzsa-öbölben. Az incidensek nyomán az Egyesült Államok iráni célpontokat támadott, Irán pedig csütörtökön válaszcsapásokat mért amerikai katonai létesítményekre a Perzsa-öböl térségében.

Donald Trump szerint vége az iráni tűzszünetnek, de a tárgyalások folytatnak - a Hormuzi-szoros forgalma újra lassul

Fotó: BEST-BACKGROUNDS

A tűzszünetnek vége, a forgalom lassul Hormuznál

A Reuters értesülése szerint pénteken katari tárgyalók utaztak Iránba, hogy megpróbálják enyhíteni a feszültséget az amerikai és az iráni csapásokat követően, valamint egyeztessenek a Hormuzi-szoros hajózási rendjéről. A megbeszélések célja az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési megállapodás végrehajtása, illetve azoknak a vitás kérdéseknek a rendezése, amelyek a legutóbbi eszkalációhoz vezettek, köztük a szorosban történő hajózás szabályozása.

Az iráni, általában a hivatalos teheráni álláspontot közlő Tasnim hírügynökség is arról számolt be, hogy katari küldöttség érkezett Teheránba. Elemzők szerint Doha ezzel igyekszik megerősíteni közvetítői szerepét a konfliktusban, különösen azt követően, hogy korábban Katar bírálta Iránt egy, a Hormuzi-szorosban történt incidens miatt.

A Reuters szerint pénteken

a Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajó-forgalom is lassult.

A támadások ismét ráirányították a figyelmet arra, milyen sérülékeny a globális olajellátás és a tengeri szállítmányozás, valamint arra, hogy a térségben kialakult átmeneti nyugalom továbbra is rendkívül törékeny.

Így reagáltak ma az olajárak

A pénteki, július 10-i kereskedésben az olajárak enyhe korrekciót mutattak be és némileg mérséklődtek is, miután a piaci szereplők megkönnyebbüléssel fogadták, hogy az Egyesült Államok és Irán a fegyveres villongások ellenére folytatják a tárgyalásokat. A szerdai hirtelen árrobbanás után a piac igyekszik beárazni a feszült helyzetben kialakuló „új normálist”.