Benzinhiány bénította meg Oroszországot: több régióban már az autóhasználatot is korlátozzák – otthoni munkavégzésre kérik a lakosságot
Az orosz hatóságok egyre rendkívülibb intézkedésekkel próbálják kezelni az országot sújtó üzemanyagválságot. Szibériában már arra kérik a vállalatokat, hogy ahol lehet, álljanak át távmunkára, miközben a lakosságot az autóhasználat visszafogására szólítják fel.
Az oroszországi üzemanyagválság újabb szakaszba lépett: több szibériai régió vezetése arra kéri a vállalatokat, hogy ahol lehetséges,
engedjék dolgozóikat otthonról munkát végezni, miközben a lakosságot is a magánautók használatának visszafogására ösztönzik.
A Tomszki terület helyettes kormányzója, Olga Krilova pénteken közölte, hogy a hivataloknak a szolgálati utak számát is csökkenteniük kell, és a személyes egyeztetések helyett minél több online megbeszélést kell tartaniuk. A cél az üzemanyag-felhasználás és az energiaigény mérséklése.
A szomszédos Novoszibirszki területen még tovább mentek. Konsztantyin Halzov helyettes kormányzó rendelete szerint valamennyi vállalkozásnak azt ajánlják, hogy – a létfontosságú szolgáltatásokat nyújtó dolgozók kivételével – biztosítsák az otthoni munkavégzés lehetőségét alkalmazottaik számára.
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Oroszország betiltja a dízel exportját, miután az ukrán dróntámadások nyomán kialakult finomítói károk az országot a Szovjetunió felbomlása óta nem látott üzemanyagválságba sodorták. A lépés egyúttal tovább fokozza a nemzetközi energiapiacokra nehezedő nyomást. A dízelexport egyelőre július 31-ig szünetel.
A hatóságok a lakosságnak is egyértelmű üzenetet küldtek: lehetőség szerint ne használják a személyautóikat. Ha mégis útnak indulnak, előzetesen győződjenek meg arról, hogy elegendő üzemanyag áll rendelkezésükre az oda- és visszaútra is.
A két érintett régió az Omszki területtel határos, ahol Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója működik. A létesítmény július 6-án jelentős károkat szenvedett az Ukrajna által végrehajtott dróntámadásokban, ami tovább rontotta az ország üzemanyag-ellátását.
Oroszország-szerte elfogyott az üzemanyag
Helyi beszámolók szerint a válság mára gyakorlatilag az egész országra kiterjed. A 89 orosz régió közül már csak egyben nem vezettek be valamilyen energiatakarékossági vagy üzemanyag-felhasználást korlátozó intézkedést. Egyes térségekben páros és páratlan rendszám alapján szabályozzák a benzin értékesítését, hogy mérsékeljék a hiányt.
Az autósok helyzete egyre nehezebb: régiótól függően akár 12 órát is várakozniuk kell egy tankolásért. Az új intézkedések azt jelzik, hogy az ellátási zavarok már nemcsak a közlekedést, hanem a gazdaság működését és a mindennapi életet is érdemben befolyásolják Oroszországban.
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