Utcára vonulnak a németek, Magyarország közben kaszál: Kecskemétre hozza a Mercedes a válságkezelő csodafegyverét – a „baby G" lehet a megváltó

Úgy tűnik egyre nagyobb bajban van a német autóipar. A héten a Volkswagen gyárbezárásokat lengetett be, a Mercedes munkavállalói pedig a tervezett átalakítások ellen kezdtek demonstrációba.

A Mercedes terve ellen tüntettek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Miközben a német gyárakban leépítésektől és kedvezőtlenebb feltételektől tartanak, addig a Mercedes − csakúgy mint a Volkswagen − a kelet-közép-európai régióba koncentrálná gyártási kapacitásait. Ennek a folyamatnak eklatáns példája a kecskeméti bővítés is.

Átalakításokba kezd a Mercedes

Németország legnagyobb ipari szakszervezetének érdekérvényesítő képességét jól példázza, hogy három évtizeddel korábban megvalósulhatott a 35 órás munkahét az ágazatban.

Ez fokozatosan került bevezetésre és 1995-től vált általánossá a nyugatnémet tartományok fém- és elektronikai iparában.

Az általános 40 órás munkaidő csökkentését 1984-ben egy hét hetes fém- és nyomdaipari sztrájkkal sikerült kiharcolni. A kampány logója − egy piros alapon fehér színnel írt 35-ös szám, amely felett egy sárga nap ragyog − szinte ikonná vált Németországban. Még a Mercedes hivatalos archívumában is található egy ilyen logót ábrázoló plakát.

A vállalat most ezzel a történelmi vívmánnyal készül leszámolni és visszaállítaná a 40 órás munkahetet, amely a gyakorlatban az jelentené, hogy a dolgozók bére csökkenne. A Mercedes magyarázata szerint az átalakításra a versenyképesség megőrzése miatt van szükség:

Olcsóbbá kell tenni a német munkaórákat

− fogalmazott Ola Källenius vezérigazgató.

Az IG Metall a kijelentésre szinte azonnal reagált és demonstrációk kezdődtek több városban is. A szakszervezet szerint Baden-Württembergben mintegy húszezer munkavállaló vett részt a megmozdulásokon, a német sajtó pedig tízezer fős tömegről számolt be.

Forronganak az indulatok, a dolgozók összefogtak

A munkaidő megemelésének ötlete igen kritikus időszakban merült fel. A német autóiparban egyetlen év alatt nagyjából 50 ezer munkahely szűnt meg, a Volkswagen pedig további gyárbezárásokat és leépítéseket helyezett kilátásba.

A helyzet azért is különös, mert a szakszervezet korábban munkahelyeket kívánt megőrizni a munkaidő csökkentésével.

A lépéssel a zsugorodó munkamennyiséget igyekeztek több dolgozó között elosztani, a több szabadidő csak másodlagos hatás volt. A Volkswagennél volt olyan időszak is, amikor négynapos munkahét volt érvényben.

A Mercedes most az európai autóipart sújtó válságot éppen ellentétes logikával igyekszik megoldani, tehát a munkavállalóknak többet kellene dolgoznia változatlan bérért.

Mindeközben a Mercedes leépítésekbe is kezdett, a Handelsblatt szerint egy év alatt nagyjából 5500 adminisztrációhoz kapcsolódó munkahely szűnt meg.

Termékoffenzívánk sikere könnyen semmivé válhat, ha a túl magas költségek felemésztik a nyereséget

− hangsúlyozta Ola Källenius, aki a helyzetet „drámainak” nevezete és elhalasztotta az éves külön juttatások kifizetését, valamint arról is beszélt, hogy

a jövőben egyre több adminisztratív feladatot helyeznek majd át alacsonyabb költségek mellett működő, külföldi helyszínekre.

A Volkswagen a héten szintén átalakításokat és gyárbezárásokat lengetett be. A vállalat igazgatósága öt éven belül kifuttatná a termelést a zwickaui és emdeni gyárakban, valamint 2032-ben a hannoveri haszonjárműgyárat, 2034-ben pedig az Audi neckarsulmi üzemét zárná be.

Csak ebben a négy üzemben mintegy 40 ezer ember dolgozik, Oliver Blume vezérigazgató szerint pedig 2030-ig további 50 ezer munkahely szűnhet meg.

A sorozatos negatív hírek hatására az IG Metall demonstrációk megszervezésébe kezdett, és további lépéseket helyezett kilátásba:

Az IG Metall, valamint a gyártóknál és beszállítóknál dolgozó munkavállalók forró nyarat és őszt ígérnek az autóipari vállalatok vezetőinek, amennyibben továbbra is a munkahelyek leépítésére és a termelés áthelyezésére összpontosítanak valódi problémamegoldás helyett

− közölte a szakszervezet.