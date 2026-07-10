Hatalmas sallert kaptak a románok és a lengyelek: egy gyógyszergyártó miatt állhat földbe a két ország légi irányítása – lecsapott a Pfizer az átutalásokra

Rossz napot fogott ki a román és a lengyel légiforgalmi ügynökség, amikor befutott az értesítés az egész Európára kiterjedő légiforgalmi irányítást koordináló brüsszeli Eurocontroltól, hogy befagyasztják a légitársaságoktól beszedett útvonaldíjak Lengyelországba, illetve Romániába történő átutalásait. Ezeket a díjakat a légitársaságok az egyes országok légterének átrepülése fejében fizetik.

Hatalmas sallert kaptak a románok és a lengyelek a Pfizertől / Fotó: Sophie Park

Pert nyert a Pfizer

Az átutalásokat az amerikai Pfizer gyógyszergyártó óriás vonta végrehajtás alá, miután pert nyert a két ország ellen a belga bíróságon. Az ügy előzményei még a koronavírus-pandémia idejére nyúlnak vissza, amikor Lengyelország és Románia nem volt hajlandó átvenni az Európai Unió közös beszerzési programja keretében számukra kiosztott összes Covid-19-oltóanyag-adagot - mivel a pandémia lecsengésével csökkent az oltások iránti igény -, és visszatartotta az át nem vett adagokért járó kifizetést.

Lengyelország a járvány visszahúzódásán kívül hivatkozott az ukrajnai háborúra és az államháztartására nehezedő nyomásra is - írja a Bloomberg.

A Pfizer az alapul fekvő, vakcinabeszerzésről szóló szerződést amúgy 2021-ben az EU-tagállamok nevében eljáró Európai Bizottsággal kötötte meg, majd 2023-ban indította meg a pert. A belga bíróság pedig idén áprilisban rendelte el, hogy mindkét országnak teljesítenie kell fizetési kötelezettségét.

Hatalmas összeget bukott Varsó

A Lengyelország ellen megítélt követelés összege 5,6 milliárd zlotyra (1,5 milliárd dollár) rúg, nem csoda, hogy Romániához hasonlóan Varsó is fellebbezni akar az ítélet ellen.

Elfogadhatatlan, hogy a légi közlekedés biztonságáért felelős intézményeket egy olyan ügy miatt ejtsék túszul, amely egyáltalán nem kapcsolódik a feladataikhoz

– nyilatkozta pénteken Dariusz Klimczak lengyel infrastrukturális miniszter a Polsat News-nak, hozzátéve, hogy a kormány az állami költségvetésből pótolja a légiforgalmi ügynökség finanszírozási hiányait.

Pótolnia is kell, hiszen ellenkező esetben a forráshiány miatt veszélybe kerülne a légi irányítók fizetése, a kulcsfontosságú berendezések karbantartása és a vészhelyzeti tervezés, ami közvetetten az egész európai légtér biztonságát is kockára tenné.