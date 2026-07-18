Előkerült fotók mutatják: Kapitány István már Szijjártó Péter előtt a BYD-nál járt, nagyon együtt akart dolgozni velük – megállapodást kötött a kínaiakkal Shell-alelnökként
Érdekes pluszinformáció jelent meg a közösségi médiában Szijjártó Péter BYD-s kinevezésének a margóján. Ahhoz képest, hogy nem csak a volt külügyminisztert éri kritika az új munkája miatt, hanem a kínai autógyártót is rendre támadja a Tisza, most mindenki számára kiderülhetett, hogy a kormány egyik csúcsminisztere, Kapitány István ugyancsak szoros viszonyt ápolt a BYD-val, évekkel korábban Szijjártó Péternél.
A kínaiakkal szemben megfogalmazott vádakra friss példa is akad a kormánypártok részéről. Kovács Gyula, a Tisza egyéni országgyűlési képviselője Bács-Kiskun megye 04. számú választókerületében például pénteken írt arról Szijjártó Péter kinevezése kapcsán, hogy
a BYD egy vitatott hátterű külföldi óriásvállalat,
a háttérben pedig gyanús ügyek vannak. Ezek kapcsán külön kitért a szegedi gyárra, ami szerinte "nem egy makulátlan beruházás". "A BYD-gyár körül az elmúlt időszakban számtalan gyanús ügy és kérdőjel bukkant fel, és jelenleg is hatalmas a por a projekt körül.
Szijjártó Péter mégis úgy döntött, hogy inkább nekik dolgozik a magyarok helyett – fogalmazott élesen. Szerencsére a tiszás képviselő a közvetlen környezetéből is tud tájékozódni arról, mennyire is vitatott hátterű a BYD, hiszen Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek közvetlen információ vannak a kínaiakról, akikkel jelentős üzletet kötött még Shell-alelnökként.
Előkerült fotók mutatják: Kapitány István már Szijjártó Péter előtt a BYD-nál járt
Kapitány István két éve még erre olyannyira büszke volt, hogy a saját közösségi oldalán számolt be róla. Vitatott háttérről és gyanús ügyekről egy szót sem ejtett.
Arról viszont igen, hogy a Shell és a világ legnagyobb elektromosjármű-gyártója, a BYD 2022 óta partnerségben áll egymással és együtt támogatják támogatja az elektromos közlekedés és töltés terén zajló jelentős fejlesztéseket számos kontinensen, Kínától Európáig és azon túl.
Kiemelte, hogy nagy örömére szolgált, hogy végre személyesen is találkozhatott a BYD elnökével, Vang Csuan-fuval a vállalat sencseni központjában, hogy áttekintsék az együttműködésük eredményeit és a jövőbeli lehetőségeket.
Végezetül jelezte, hogy a sencseni látogatása során lehetősége nyílt megtekinteni a BYD kiállítótermét is és nagyszerű élmény volt látni a vállalat legújabb csúcsmodelljeit.
Lenyűgözőek! Köszönet illeti a Shell és a BYD csapatait, akik sikeressé teszik ezt a partnerséget!
– zárta nyilvános bejegyzését Kapitány István két évvel ezelőtt, még Shell-alelnökként.
De mielőtt valaki azt gondolná, hogy egy egyszeri alkalom volt, hogy Kapitány István a BYD-ról áradozott, itt van rögötn egy másik példa 2023 tavaszáról. Itt a most már Tisza-miniszter a a Shell Mobility globális ügyvezető alelnökeként úgy nyilatkozott, hogy "örömmel dolgozunk együtt a BYD-vel az e-mobilitás számos kulcsfontosságú területén egy globális együttműködés keretében, amely Kínától Indián át Európáig terjed."
Hozzátette, hogy európai együttműködésük révén szeretnének segíteni a BYD-ügyfeleinek abban, hogy a lehető legtöbb elektromos kilométert megtegyék kiterjedt Shell Recharge hálózatukkal.
Ezek után kérdés, hogyan fogadja Kapitány István, hogy a Tiszán és a Tisza-kormányon belül egyre több az éles kirohanás a BYD irányába. Magyar Péter egyenesen úgy fogalmazott Szijjártó Péter kinevezése kapcsán, hogy "a kínai globális óriás BYD-hoz szerződni egyet jelent a Kínai Kommunista Párt szolgálatába állással."
Kapitány István bár nem szerződött a BYD-hoz, de leszerződött velük. A miniszterelnök értelmezése szerint könnyen lehet, hogy ez is egyet jelent a Kínai Kommunista Párt szolgálatába állással.