Tanévkezdés, visszaszámlálás – mi a dolga az elsősnek, a felsősnek, a gimisnek az utolsó héten?

Sok szülő már augusztus elején megkezdi a tépelődést, kell-e ismételni, megy-e még a szorzótábla, mi lesz A kőszívű ember fiaival, az érettségiről nem is beszélve. Augusztus utolsó hetét írjuk, vége a tépelődésnek, már nem lehet megkerülni a feladatokat, készülni kell a tanévkezdésre. Összeszedtük a teendőket.

Sok a teendő a tanévkezdés előtti utolsó héten, a mérföldköveknél a szülők extra figyelmére van szükség / Fotó: Shutterstock

Jávori Ildikó pszichopedagógust, az Eleven Team szakmai vezetőjét arra kérte a Világgazdaság, mondja el, mire kell figyelni a családnak egy elsős, egy felsős és egy gimnazista beiskolázásánál.

1. osztályos: a hangsúly az érzelmi felkészülésen van

Emellett a legjobb biztonságérzet/komfortérzet kialakításán. Jávori Ildikó azt javasolja, a kisgyermek:

búcsúzzon el az óvodától,

kapjon válaszokat a kérdéseire,

beszélgessen a szülő sokat az új korszakról,

vásároljanak együtt,

alakítsák ki az otthoni tanulás helyét.

Egy utolsó elköszönő látogatás az ovitól akkor fontos, ha nem volt meg korábban a ballagás. Az aggodalmasabb gyerekekkel ezen a héten már be is lehet nézni a suliba egy rövid sétára, de már hasznos a suli körüli séta is – hívja fel a figyelmet a szakember. Azt is hangsúlyozta, hogy a válaszolják meg a szülők a felmerülő kérdéseket. „Amikor beszélgetek a gyerekkel az iskola-előkészítőben, a „sulipercek” keretében, akkor olyan triviálisnak tűnő kérdéseik vannak, mint hol pisil a tanító néni, vagy hol tartja a táskáját. Az is érdekli őket, hogy ott is közös WC-be kell-e járni, mint az oviban, ki kíséri el az osztályt az ebédlőbe, és ha mentőt kell hozzá hívni, egyedül kell-e elmenni a mentővel a kórházba. Szóval egy elsősnél a cél a biztonságérzet elérése” – mondta Jávori Ildikó.

Jávori Ildikó pszichopedagógus azt javasolja, a kamaszoktól várjuk el az önállóságot a tanévkezdéskor / Fotó: Geszten Kovács Tamara

Azt is javasolja, beszélgessen a szülő sokat az új korszakról, a téveszmék kiderítése és kiküszöbölése fontos. „Tipikus, hogy azt képzelik, a suliban minden nap örömteli lesz és sikeres, vagy könnyű, netán mindenki a barátja lesz az osztályban, és mindenki szeretni fogja. Ilyenkor már érdemes tisztázni a barát, játszótárs, ellenfél, osztálytárs, haver szavakat, ezzel megelőzve az irreális elvárások rögzülését. De az is fontos, miért várja a sulit, mik a gyermek aggodalmai, miben érzi magát jónak, ügyesnek, melyik tulajdonságát szeretné kimutatni a suliban másoknak, melyiket nem, mik a gyengeségei, milyen tanulónak képzeli el magát” – tette hozzá. Az otthoni tanulás helyszínét érdemes az első naptól kezdve kialakítani. Ne az ebédlőben, a konyhaszigeten vagy a nappaliban legyen, hanem a gyermek szobájában, azon belül is egy külön kis fészek-íróasztal. Az első napoktól kezdve mutassuk meg neki, hogyan kell rendszerezve tárolni a holmijait, hogy megszerezze ebben a kellő rutint.