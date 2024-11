Az államtitkár szerint a magyar orvosbérfejlesztés mértéke egyedi

A területen megvalósult fejlesztések egyik legjelentősebbike a Debreceni Egyetem új Gyermeksürgősségi és Rehabilitációs Központjának átadása volt: a 33 ágyas létesítmény 3,5 milliárd forintból épült fel. Kossa György, az egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Alapítvány kuratóriumi elnöke ennek kapcsán lapunknak elmondta, az elmúlt években több tízmilliárd forintos egészségügyi fejlesztést valósítottak meg, és a tervezés alatt lévő új intézményi költségvetésben is többmilliárdos ilyen célú fejlesztés van, melyek egy része a gyermekegészségügyi ellátást is érinti. A bérfejlesztés kapcsán közölte, 2021-ben, a modellváltáskor 80 százalékos béremelést hajtottak végre, melynek egy része teljesítménybér, vagyis minden dolgozó – az orvosok is – motiváltak, hogy munkájukat a lehető legmagasabb színvonalon végezzék.