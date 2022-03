Ma várhatóan olyan javaslatot tesz közzé az Európai Bizottság, amelynek megvalósításával – szándéka szerint – felszámolható az oroszországi fosszilis energiahordozóktól való függés. Az elképzelést a március 24–25-i uniós csúcson vitatnák meg.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

A terv egyik lényeges eleme, hogy a tagországoknak minden év november 1-jéig legalább 90 százalékig fel kell tölteniük a föld alatti gáztárolóikat arra az esetre, ha elakadna a vezetékes gázellátás. Már az idén. Az uniós javaslat háttere, hogy Oroszország ukrajnai hadműveletei, valamint az azt követő szankciók miatt megnőtt az orosz gázszállítás leállításának valószínűsége.

A saját tárolókkal nem rendelkező országoknak – írja az Euractive – gondoskodniuk kell arról, hogy a belföldi piaci szereplők szerződjenek a tárolóval rendelkező tagállamok tárolóüzemeltetőivel, továbbá e szereplőknek hozzáférést kell adniuk az ország éves gázfogyasztása 15 százalékának megfelelő határkeresztező kapacitáshoz.

Az Európai Bizottság egy olyan tanúsítási rendszer bevezetését is javasolja a nemzeti szabályozó hatóságoknak, amelyekkel megakadályozható, hogy a külföldi üzemeltetők manipuláljanak a gáztárolással. A hatóságok ugyanis megtagadnák a tároló tanúsítását, ha bebizonyosodik, hogy annak üzemeltetője fölött bármely jogot gyakorló természetes vagy jogi személy veszélyeztetheti az energiaellátás biztonságát. E gondolat mögött az áll, hogy a Gazprom orosz állami monopólium németországi, hollandiai és más uniós gáztárolókat üzemeltet, illetve hogy már felmerültek versenyellenes magatartás vádjai.



Minden országot máshogyan érintene



Ugyanakkor számítani kell a kötelező uniós tartalékolással szembeni aggályokra is. Az egységesen legalább 90 százalékos szint ellen szólhat például, hogy a tagországok eltérően függnek az orosz importtól, így eltérően szorulnak a tartalékolásra is. További ok, hogy különböző módon férnek hozzá az alternatív gázforrásokhoz, emiatt egymástól nagyon eltérő árat kellhet fizethetniük e gázért. Az sem mindegy, hogy adott ország gázfogyasztásához képest mekkorának számítanak a tárolókapacitásai. Magyarország esetében – amely gáztároló nagyhatalomnak számít – e kapacitások kifejezetten hatalmasak, bár hazánk élen jár az orosz gáztól való függés szempontjából is.

Kényes helyzetben indulna az extra betárolás



Összességében persze a mindenütt minél nagyobb készletek felépítése mellett szól az országok egymás közötti segítségnyújtása, ahogyan Magyarország is szállított gázt Szerbiába a 2009-es gázválság idején. Azonban rendkívül kényes helyzetben indulna a kötelező tartalékolás: Európa a mostani fűtési idényt a szokásosnál jóval kisebb készletekkel indította, tárolói a tél végéhez közeledve már kiürülőben vannak, a gáz ára viszont az egekben.

Mindezek alapján néhány hónap alatt annyi gázt kellene betárolnia, és olyan drágán, mint talán még soha. A mostani magas gázárat ráadásul még feljebb nyomná, hogy a kötelező vásárlás stabilan és erősen keresleti piacot teremtene.

„Nem kizárt, hogy emiatt a kisebb kereskedők csődbe mennének, márpedig ha a piac rosszul jár, akkor a fogyasztó is” – hívta fel a VG figyelmét Balogh József energiapiaci szakértő. Arra is rámutatott, hogy a jelenlegi árszinten nincs meg a téli és a nyári gáz ára közötti különbözet, vagyis a nyári gáz nem olcsó, mert nincs belőle elég. Nagy hiba lenne letárolni. A szakértő abban is egyetértett lapunkkal, hogy a hatalmas tartalék miatt a kitárolási időszakban – ha nincs importzavar – leesik a gáz ára, amin majd buknak, akik betároltak.

A következő évektől kiegyensúlyozottabbá válhat a piac, az újabb fűtési idényeket az országok az első nagy bespájzolásból megmaradó, magas készletszinttel zárják, ha nem lesz importzavar.

A tárolócégek a nagy kapacitáskihasználás miatt alaphelyzetben jól járnának a kötelező tárolással, de szabott tarifákkal dolgoznak. Igaz, ez utóbbin a szabályozás változtathat, az így keletkező extraprofitjukat pedig elvonhatja az állam.



Kereskedelmi szempontból védhetetlen

A gáztároló használata opció, nem lehet belőle kötelezettséget csinálni – mutatott rá Balogh József. Egy kereskedő vagy betárol, és azzal látja el a portfólióját, vagy a spotpiacon vásárol, illetve importál. E lehetőség kierőszakolása kereskedelmi szempontból védhetetlen. A kötelező, magas szintű tartalékolás bevezetése esetén Balogh József szerint rengeteg gázkereskedő adhatja vissza engedélyét, a többségüknek ugyanis már nincs pénze, miután eurómilliókat fizettek be az úgynevezett margin call miatt a tőzsdéknek. És nemcsak az a baj, hogy a mostani árszinten nem éri meg betárolni, hanem még össze is eshetnek az árak, ha Oroszország újra elkezd extra mennyiséget szállítani a hosszú távú szerződései felett.



Még csiszolni kell

A fentiek alapján nem meglepő, hogy az uniós tervet Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökhelyettese is egyelőre jelentős finomhangolásra váró ötletkezdeményeknek nevezte a Magyar Nemzetnek adott interjújában. A gáztárolók feltöltéséről úgy vélekedett, hogy a javaslatot még csiszolni kell, hiszen nem egyenlők a feltételek.

Ezért a mi esetünkben például más országoknak kellene beszállniuk a tárolási költségekbe, ám az is megoldás lehet, ha más módon, például a lakosság fogyasztását alapul véve határozzák meg a betárolandó mennyiséget

– jelentette ki.