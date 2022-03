A karbonmentes áramból termelt termelt hidrogénre fontos szerep jut Magyarország 2050-re elérendő klímasemlegességében – mutat rá a most induló projektéről hírt adó közleményében az FGSZ Földgázszállító Zrt.

A társaság a tavasztól azt fogja vizsgálni a Miskolci Egyetemmel, hogy milyen energiatárolási lehetőségeket kínál a hidrogén földgázba keverése, és hogyan csökkenti a földgázfelhasználás üvegházhatásúgáz-kibocsátását.

„A Miskolci Egyetem kiemelkedő gázipari tudására alapozva a projekt keretében rendkívül értékes gyakorlati tudásanyagot halmozunk fel a hidrogén kapcsán a következő években az egyetemmel. Ennek eredményeként a vállalatunk megalapozhatja képességét jövőbeni feladatai ellátására, az egyetem pedig a hidrogéngazdaság legfontosabb kutatóműhelyévé válhat” – fogalmazott a megállapodás aláírása után a közlemény szerint Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója. „Amennyiben a hidrogéntermelés gazdaságilag kifizetődővé válik, a Flumen projekt keretében vizsgált tíz százalékos bekeverési arány elérése számításaink szerint évente mintegy 607 ezer tonnával csökkentené az ország szén-dioxid kibocsátását, ha a bekevert hidrogén karbonmentes forrásból származik” – fejtette ki.

Fotó: VEGH CSABA

A projekt két fázisából az első fázisa jelentős támogatást az Információs és Technológiai Minisztérium jóvoltából, de a támogatás nagyságát nem írja a közlemény.

A pénzből bekevert hidrogén mérését, elszámolhatóságát és nyomon követhetőségét teszi lehetővé, amelyet kiegészít a helyi infrastruktúra építése és speciális mérőeszközök beszerzése.

A Miskolci Egyetem egyébként részt vesz a zöld hidrogén előállítását és földalatti tárolását célzó Akvamarin projektben is, így a most induló munkára az Akvamarin következő lépcsőjeként tekintenek. Később sor kerülhet az elosztói rendszerek hidrogénképességének vizsgálata is.